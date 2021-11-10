للعام الرابع على التوالى تحتفل مستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر، باليوم العالمى للباثولوجى، والذي يوافق اليوم الأربعاء 10 نوفمبر، بالتنسيق مع كل من الجمعية المصرية لتدريب الباثولوجيين والكلية الملكية للباثولوجي في إنجلترا، حيث يأتي هذا الاحتفال ضمن احتفالات تقام في جميع أنحاء العالم في نفس اليوم للتعريف بأهمية الباثولوجي والتأكيد علي دوره المحوري في علاج المرضى خاصة مرضى الأورام.

ويقول الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، أنه يضم احتفال هذا العام عرض 20 حالة من معمل المستشفى ومن مختلف الجامعات المصرية، ويضم أيضاً مشاركات من خارج مصر (الاردن، السودان، البحرين، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة وأستراليا).

وأوضح أنه تعد مستشفي شفاء الأورمان بالأقصر، هي المستشفي الأولي في مصر التي تشارك في ذلك الاحتفال العالمي، والذي تمت إقامته بالتعاون ودعم الدكتورة منى البحراوي إستشارى الباثولوجي في إنجلترا، حيث تم نشر خبر عن احتفال المستشفى من قبل بمجلة الكلية الملكية للباثولوجي في إنجلترا، وذلك في سابقة هي الأولي من نوعها لمستشفي سرطان مصرية، حيث تم وضع صورة فريق المعمل والمشاركين في الاحتفال على رأس الصفحة الرسمية للكلية الملكية بإنجلترا للتأكيد علي وجود فريق الأطباء المصريين في طريق العالمية.



وتقول الدكتورة نسرين مجدي مدير المعمل، إن الاحتفال باليوم العالمى للباثولوجى فى عام 2020 كان تحديًا كبيرًا بسبب جائحه كورونا حول العالم، هذا العام يتم الإحتفال بعرض 20 حالة نادرة بالمستشفى وذلك وسط تعاون وروح الحماس لدى أطباء المعمل، مشيدةً بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها فريق معمل الباثولوجي بالمستشفى لخدمة الآلاف من المرضى من أبناء الصعيد.



فيما يقول محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه تسعى إدارة المستشفى لتوفير كافة الخدمات الطبية اللازم للمرضى وتوفير كافة الأقسام لتحقيق خدمة أفضل للجميع، حيث تم تدشين معمل الباثولوجي المخصص لإجراء تحليل للعينات التي يتم سحبها من مرضي الأورام المختلفة في نفس مكان العلاج للتخفيف عنهم والقضاء علي عامل الوقت في تحليل العينات في معامل العاصمة.

فى اليوم العالمى للباثولوجى نجاح 20 حالة فى معمل سرطان الأقصر

فى اليوم العالمى للباثولوجى نجاح 20 حالة فى معمل سرطان الأقصر

فى اليوم العالمى للباثولوجى نجاح 20 حالة فى معمل سرطان الأقصر

فى اليوم العالمى للباثولوجى نجاح 20 حالة فى معمل سرطان الأقصر