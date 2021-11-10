حملة تموينية على المحال بالبحر الأحمر للتأكد من أرصدة السلع

كلف اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر إدارة التموين بشن حملة تفتيشية على المحلات التجارية ومحلات الخضار والفاكهة بنطاق المدينة والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة.

وأضاف حامد أنه تم المرور على فرع الجملة للشركة المصرية والتأكد من أرصدة السلع التموينية وصرف استعاضات للبدالين التموينيين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين كما تم تحرير ٩ محاضر لمخالفات متنوعة.

وأصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، تعليماته الى مجالس مدن المحافظة وكافة الجهات المعنيه باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، وتوخى الحذر واتخاذ الاجراءات والاستعداد والالتزام بالتعليمات المستديمة فى هذا الشأن لتجنب الاضرار التى قد تنتج عن استمرار سقوط الامطار.

على الجانب الآخر، قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بجولة تفقدية بمدينة الغردقة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية بالمدينة، حيث شملت الجولة تفقد استراحة كبار الزوار بجوار النادي الإجتماعي ، والشاطئ العام رقم ٤، ميدان المحمدي حويدق ، الممشي السياحي ، وطريق المطار وشارع الكهف.

وخلال الجولة، أكد المحافظ علي سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بإستراحة كبار الزوار ، كما وجه بإزالة المبني القديم بالشاطئ العام رقم ٤ والذي يعوق أعمال التطوير بالممشي ، موجهاً بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من التطوير حتي يتم افتتاحه في القريب العاجل لخدمة أهالي المدينة .

و في ذات السياق أصدر المحافظ تعليماته لمجلس مدينة الغردقة بالإهتمام بأعمال النظافة بميدان المحمدي حويدق ، كما أكد سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالممشي السياحي حي يظهر بالشكل اللائق بالمدينة الساحلية أمام السائحين من مختلف الجنسيات ، كما وجه المحافظ أيضاً بسرعة الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتطوير بشارع الكهف وطريق المطار .

ومن ناحية أخري أكد المحافظ أن الهدف من جميع أعمال التطوير والتجميل هو تحسين الصورة البصرية لمدينة الغردقة و ظهورها بالشكل الجمالي اللائق بكونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية والعالمية .