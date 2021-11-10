هل كثرة الحركات في الصلاة تبطلها؟ .. الإفتاء تجيب

هل كثرة الحركات في الصلاة تبطلها .. سؤال ورد لدار الإفتاء يقول صاحبه ”هل كثرة الحركات في الصلاة تبطلها ”. ومن جانبه قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الحركات في الصلاة إذا كانت كثيرة وملاحظة تبطلها .

وأضاف « وسام » في رده على سؤال “ هل كثرة الحركات في الصلاة تبطلها كمسح الماء من على الوجه “ عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على موقع الفيس بوك أن ما كثر عن عرف الحركات يبطلها ، بمعني إذا كان الأمر مفرطا فيه، منوها الى أنه إذا سكن القلب سكنت الجوارح .

حكم الصلاة على الكرسي



قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائلة:" هناك قاعدة تقول:" الميسور لا يسقط بالمعسور"، أي من استطاعت الصلاة على هيئتها تصلي، أما إنها تعاني من صعوبة وتعب في القيام تجلس في القيام، أو تعاني من تعب في الركوع تقوم في باقي الصلاة وتجلس في الركوع وهكذا".

حكم الصلاة على الكرسي.. القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة، فمن استطاع فعلها وجب عليه فعلها على هيئتها الشرعية، ومن عجز عنها لمرضٍ أو كبر سنٍّ فله أن يجلس على الأرض أو على كرسي.

والأصل أنه تجوز الصلاة بالجلوس على الكرسي أو على الأرض طالما أن المصلي لا يستطيع القيام بما استطاع فعله فليفعل وما لم يستطع فعله فلا يفعل.

حكم الصلاة على الكرسي

لا مانع من أن يصلي الشخص وهو جالس ولكن فى حال إذا كان مريضا أو لا يستطيع القيام فله أن يصلى وهو جالس، فالصلاة تصح ولا تكون باطلة مع كون الوقوف ركنا فى الفريضة، ولكن القيام فى النافلة أمرها أهون وأيسر لذلك يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم».

إذا قال لكِ الطبيب صلي وأنتِ جالسة فعليكِ أن تنفذى ما قاله لكِ ولا تتحاملى على نفسك سواء فى الوقوف لأداء الصلاة الحاضرة أو الصلاة الفائتة لأن الشريعة الإسلامية توجب المحافظة على الإنسان.

والصلاة جلوساً لعذر كالصلاة من قيام نفس الأجر ففى صلاة الفريضة لابد ان نصلى قائمين ولكن إن قال الطبيب بالجلوس أثناء الصلاة ففى هذه الحالة يجب سماع كلام الطبيب ولنا أجر القائمين.

حكم الصلاة على الكرسي بدون عذر

من الممكن أن يصلى الإنسان السُنة وهو قاعد حتى وإن كان لديه القدرة على الصلاة قياما ولكنه فى هذه الحالة إذا كان قادرا على القيام فسيكون له نصف اجر الواقف أما لو كان مريضا فالفرض بالنسبة له كالُسنة وسيأخذ الأجر كاملا.

ضوابط الصلاة على الكرسي

يجوز الصلاة بالقعود على الكرسي عند العجز عن القيام أو النوافل ولها نفس أحكام الصلاة بالقعود على الأرض بلا فرق"ن ولم يأتِ في الشرع تخصيصٌ للقعود بكونه على الأرض، ولا جاء هذا عن أحدٍ من علماء المسلمين، وليس في الشرع ما يتعارض معه.

من ابتُلي بهذا أن يبذل الوُسع في الأكمل لصلاته، وأن يراعيَ ما يستطيع أداءه من هيئتي الركوع والسجود، وأن يُراعي ألا يضيِّق على المصلين صلاتهم، وأن يحافظ على النظام المعروف في المساجد.