اقتصاد الإمارات.. ارتفاع أرباح أدنوك للحفر بـ48% في الربع الثالث من 2021

ارتفعت أرباح شركة أدنوك للحفر الإماراتية بـ 48% في الربع الثالث من عام 2021 إلى 178 مليون دولار أميركي، مقابل 120 مليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي.

وصعدت الإيرادات في الربع الثالث بـ 11% إلى 571 مليون دولار أميركي، مقابل 515 مليونا في الربع المناظر من العام السابق.

كما شهدت الشركة في أول 9 أشهر من 2021، ارتفاعا في صافي الأرباح بـ 9% إلى 460 مليون دولار مقابل 422 مليونا في الفترة المناظرة من العام 2020.

وكانت شركة أبوظبي الوطنية للبترول، أدنوك، قد كشفت سابقا عن نجاح اكتتاب "أدنوك للحفر"، إذ تم بيع الأسهم المعروضة بعائدات إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار.