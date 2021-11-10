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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعاون بين جامعتيّ عين شمس وصنعاء في البحث العلمي

تعاون بين جامعة عين
تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة صنعاء

استقبل اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الحكيم الشرجبي رئيس جامعة صنعاء بدولة اليمن الشقيقة وذلك فى إطار  التعاون بين الجامعتين  فى مجال التعليم والبحث العلمى بين مصر واليمن ،وكان ذلك بحضور ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا.د شهيرة سمير  المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د مصطفي رفعت مدير إدارة التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب وا.د منى عبد العال مديرة إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس ، المستشار الثقافي اليمني ا.د. محمد احمد العبادى.

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تأتى الزيارة امتداد لزيارات سابقة وتاريخ قوى بين الجامعتين ، وقد اعرب ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بالتعاون مع جامعة صنعاء فيما يخص التعليم المدمج والدراسات العليا.

وأكد المتينى أن جامعة  عين شمس ترحب بكل الطلاب اليمنيين وعلى استعداد لتقديم كل المساعدات التى تيسر على هؤلاء الطلاب سبل الدراسة بالجامعة

من جانبه اعرب ا.د عبد الحكيم الشرجبي عن مدى سعادته بالاجتماع مع ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، مشيدا بجامعة عين شمس ووصفها بالجامعة العريقة ولديها الكثير من الخبرات والتاريخ الطويل فى مجال التعليم والبحث العلمى بالإضافة لترتيبها المتميز بين الجامعات العالمية.

وأكد الشرجبي أن جامعة صنعاء تسعى لتطوير المنظومة التعليمية لديها سواء فيما يتعلق بالتعليم الجامعى والتعليم المدمج  او فيما يتعلق بالدراسات العليا والبحث العلمي ،كما أشار إلى أن جامعة صنعاء خرجت باتفاقيات بنائه ومتميزة مع جامعة عين شمس  وسيتم تحويلها قريبا من مجرد بروتوكولات إلى عمل تنفيذى على أرض الواقع.

جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الحكيم الشرجبي رئيس جامعة صنعاء بدولة اليمن مجال التعليم والبحث العلمى المستشار الثقافي اليمني ا د محمد احمد العبادى

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