الطريقة الصحيحة لاستخدام الأدوية فى علاج الصداع بسرعة

يلجأ كثيرون إلى تناول الأقراص المسكنة عند الشعور بـ الصداع للتخلص منه ولكن فى بعض الأحيان يكن الصداع شديد جدا ويحتاج الشخص للتخلص منه بسرعة .

ووفقا لما ذكره موقع “ webmd” أرفف الصيدليات مليئة بمسكنات الآلام لجميع أنواع الصداع وللحصول على أقصى فائدة بأقل مخاطر ، اتبع الإرشادات الموجودة على الملصق وهذه الإرشادات:

تناول الأدوية باعتدال والبحث عن الاسباب الحقيقة للصداع وعلاجها مثل العطش والجوع والتوتر وقلة النوم.

اختر السوائل بدلًا من الحبوب حيث يمتصها الجسم بشكل أسرع.

تجنب الإيبوبروفين وغيره من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ( NSAIDs ) إذا كنت تعاني من قصور في القلب أو فشل كلوي.

لا تعطي الأسبرين لطفل أقل من 18 عامًا.

تناول المسكنات بمجرد أن تبدأ في الشعور بالألم من المحتمل أن تتغلب عليها بجرعة أصغر مما لو انتظرت.

إذا أصبت بمرض في معدتك عند إصابتك بالصداع ، فاسأل طبيبك عما قد يساعدك.

اسأل طبيبك عما يجب أن تتناوله لتجنب الصداع الارتدادي ، وهو الألم الذي يظهر بعد أيام قليلة من تناول مسكنات الألم.

وتأكد من التحدث مع طبيبك حول أعراض الصداع التي يجب ألا تعالجها في المنزل.