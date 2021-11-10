قباب التوسعة الثالثة.. تحفة إسلامية تحكي عناية السعودية بـ الحرمين الشريفين

طُرّزت التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف بتنفيذ 22 قبة زجاجية ذات طابع هندسي وجمالي متميز تعكس عناية الدولة السعودية بالحرمين الشريفين، من خلال تصميم المسجد الحرام بأدق التفاصيل الهندسية المستمدة من تراثنا الإسلامي العريق، مع مراعاة مواكبة الجوانب العصرية في التصاميم، وتسخير الإمكانات التقنية لذلك، لتأتي هذه التصاميم بمنظر جمالي وعملي في آن واحد تخدم قاصدي بيت الله الحرام .

وتنوّعت القباب ما بين ثابتة ومتحركة، حيث تم تنفيذ 12 قبة زجاجية متحركة، و6 قباب زجاجية ثابتة على منسوب الطابق الثاني والثاني ميزانين، و4 قباب ثابتة غير زجاجية على القاعات الوسطية الموجودة في الطابق الثاني.

وتتضمن القباب المتحركة البالغ عددها 12 قبة عملاقة تقع أعلى الممر الشرقي لمبنى التوسعة السعودية الثالثة بقطر خارجي (٣٦م)، وارتفاع داخلي (٢٥م) ووزن (٨٠٠ طن) مطرزة بواجهات داخلية وخارجية من الرخام والزجاج للفتحات، فيما طرّزت الأسطح الخارجية بالفسيفساء الملون، والأسقف الداخلية بالخشب المرصع بالأحجار الكريمة.

وتقع القباب الزجاجية المتحركة الأخرى أعلى الأفنية الخلفية والوسطية بإجمالي عدد (11 وحدة)، بأبعاد تبلغ (٢٨.٥×١٧ متراً)، وارتفاع خارجي (٨.٧٥ أمتار)، ووزن يبلغ حوالي (٣٠٠ طن)، وتفتح جميعها عن طريق وحدة تحكم مركزية لتوفير التهوية الطبيعة حينما تكون درجة الحرارة مناسبة، وتفتح أوتوماتيكياً في حالة الحريق لتفريغ الدخان.

فيما تقع القباب الزجاجية الثابتة على منسوبي الطابق الثاني والثاني ميزانين بإجمالي يبلغ (6 وحدات)، وأبعاد تبلغ (٩×١٤م)، وارتفاع الداخلي(٣٥.٥م)، وارتفاع الخارجي (٢ م)، ووزن حوالي (٢٠ طناً).

وتم وضع القباب الثابتة غير الزجاجية أعلى القاعات الوسطية الموجودة بالطابق الثاني بإجمالي عدد (٤ وحدات) ، وقطر خارجي (١٦.٦متراً)، وارتفاع داخلي (٩.٦ أمتار)، وارتفاع خارجي (١٣.٦متراً)، وزن (٢٥طناً) للوحدة بواجهات خارجية وداخلية من الرخام والزجاج للفتحات، وأسطح خارجية من الفسيفساء الملون، وأسقف داخلية من الخشب المرصع بالأحجار الكريمة.

وأكّد وكيل رئاسة شؤون الحرمين للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني، أن المسجد الحرام يحظى بعناية القيادة الحكيمة منذ تأسيس المملكة , وتتعدد شواهد هذه العناية بالحرمين الشرفين في كافة المجالات، التي من شأنها إثراء تجربة القاصد والزائر وتوفير كافة سبل الراحة والتيسير عليهم.