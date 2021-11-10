العربية للتصنيع : نسبة مشاركتنا فى مشروعات المترو تصل لـ40% |فيديو

قال اللواء إسماعيل النجدي رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة هى الأكبر بالشرق الأوسط، وأن الهيئة تضم 14 مصنعًا، مؤكدًا أن مترو الأنفاق منه 50 قطار خرج من مصنع سيماف، وهناك سيارات كثيرة تتم فى الهيئة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن 10 قطارات من الشركة ستخرج لـ الخط الثالث، وأكد أن هناك تعاون من شركات عالمية لنقل الخبرة.



ولفت إلى أن مصنع سيماف يعمل على تصنيع 400 عربة لمترو الأنفاق، وأن نسبة مشاركة الهيئة للتصنيع فى مشروعات المترو تصل لـ 40 %.



وأوضح أن هناك مصانع كبيرة تبع الهيئة العربية للتصنيع، وأن ما يتم فى الهيئة يدعم الصناعة، و يكون له دور فى تقليل الاستيراد.



وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن أجهزة التنفس الصناعى أصبحت تنتج داخل العربية للتصنيع، وأن مسامير المفاصل و التى تستخدم فى العمليات الجراحية أصبحت تتم فى مصر بدلا من الشراء من ألمانيا.



وطالبت الإعلامية عزة مصطفى اللواء إسماعيل النجدي رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، بتخصيص وقت للتصوير ما يتم فى المصانع، بعد أن كنا نشتري من الخارج الأن أصبح التصنيع فى مصر.

