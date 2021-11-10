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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار سارة للفلاحين قبل زراعة القمح

القمح
القمح

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الحكومة قامت بتحديد سعر القمح، قبل موسم الزراعة، موضحًا أنه تم تحديد 820 جنيها لسعر أردب القمح. 


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن السعر فى العام المقبل مقارنة بالعام الماضي، يعنى أن هناك زيادة تصل لـ 100 جنيه.


ولفت إلى أن الدولة تعمل على مساندة ودعم الفلاح المصري، وأن هذا السعر يعتبر مشجعا للفلاح.


وأشار إلى أن الفلاح فى الماضى كان يزرع ويحصد وينتظر السعر، ولكن فى الوقت الحالى الفلاح يعلم السعر قبل الزراعة، أن هذا الأمر مشجع للفلاح.

جهود الفلاح


وأوضح أن الحكومة المصرية تقدر جهود الفلاح المصري، وأكد أن الفترة الأخيرة تشهد زيادة فى الرقعة المنزرعة قمح.
 

وزارة الزراعة الزراعة سعر القمح القمح موسم الزراعة

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