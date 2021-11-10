أنا أراك.. رمضان صبحي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

شارك لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي، صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق رمضان صبحي عليها: “أنا أراك” ليتفاعل معه عدد كبير من المتابعين عبر السوشيال ميديا.

استبعد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز من قائمة الفراعنة الكبار لمواجهة انجولا والجابون.

ويلتقى منتخب مصر الاول نظيره منتخب انجولا بعد غد الجمعة على أن يعاود مواجهة منتخب الجابون يوم الثلاثاء المقبل فى تصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

كما قرر الجهاز الفني، الاكتفاء بـ 25 لاعبا في صفوف المعسكر الذي بدأ اليوم استعدادًا لمباراتي أنجولا والجابون ضمن الجولتين الأخيرتين للمجموعة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وشهدت قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون، عودة ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف.

صدى البلد يستعرض أرقام رمضان صبحي مع منتخب مصر الوطنى

أرقام رمضان صبحي

شارك رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز فى 34 مباراة

سجل رمضان صبحي نجم بيراميدز بقميص منتخب مصر هدفين

ساهم رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز فى صناعة هدف وحيد

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجتهي أنجولا والجابون كالتالي:

حراس المرمى:

محمد الشناوي (الأهلي).

محمد أبو جبل (الزمالك).

محمد صبحي (فاركو).

محمود جاد (إنبي).

الدفاع:

أكرم توفيق (الأهلي).

أحمد فتحي (بيراميدز).

أحمد حجازي (الاتحاد السعودي).

أحمد ياسين (البنك الأهلي).

أيمن أشرف (الأهلي).

محمود علاء (الزمالك).

أحمد فتوح (الزمالك).

محمد حمدي (بيراميدز).

محمود حمدي "الونش" (الزمالك).

الوسط:

محمد النني (أرسنال الإنجليزي).

حمدي فتحي (الأهلي).

عمرو السولية (الأهلي).

إمام عاشور (الزمالك).

عبد الله السعيد (بيراميدز).

مصطفى فتحي (الزمالك).

الهجوم:

عمر مرموش (شتوتجارت الألماني).

محمد شريف (الأهلي).

أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي).

مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي).

مروان حمدي (سموحة).

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).

محمد مجدى "أفشة" (الأهلي).