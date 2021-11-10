موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وإجازة نصف العام بالجامعات المصرية

أعلن المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022 في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد.

وخلال السطور التالية يعرض لكم موقع "صدى البلد" الأخباري كافة التفاصيل عن مواعيد إمتحانات نصف العام وموعد اجازة نصف العام في الجامعات المصرية.

أعلن المجلس الأعلي للجامعات، أن العام الدراسي بدء في التاسع من شهر أكتوبر الماضي من العام الدراسي الجاري 2021، وينتهي يوم 16 يونيو 2022 ، حيث يستمر 34 أسبوعًا، علي أن تكون أيام الدراسة الفعلية بعد حذف الإجازات الرسمية 93 يومًا للفصل الدراسي الأول و 97 يومًا للفصل الدراسي الثاني.

وكما حدد المجلس الأعلي للجامعات، موعد إجازة نصف العام تبدأ من السبت 5 فبراير 2022 ، حتي الخميس 17 فبراير 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير 2022، حتي الخميس 9 يونيو 2022، وبذلك يقطع المجلس الأعلي للجامعات كافة الطرق أمام ترويج الشائعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" حول موعد امتحانات نصف العام وموعد اجازة نصف العام في الجامعات المصرية لعام 2022.

فيروس كورونا

ويأتي العام الدراسي وسط إجراءات احترازية تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتم تطبيقها في جميع الجامعات المصرية لمواجهة فيروس كورونا.