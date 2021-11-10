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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«مستقبل وطن» كفر الشيخ: إقبال كبير على مقار الحزب لتلقي لقاح كورونا

حملات تلقي لقاح كورونا
حملات تلقي لقاح كورونا

شهدت المقار التى خصصتها أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، للمواطنين الراغبين فى التسجيل، وتلقي لقاح كورونا بالتنسيق بين الحزب ومديرية الشئون الصحية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ بداية الحملة يوم السبت الماضي، بالمراكز والمدن ومقر الحزب الرئيسي بالمحافظة.

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ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب،  والمهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة.

 

جاء ذلك بإشراف الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ.

 

وقال المحاسب أحمد علاء جعفر، إن جميع أمانات المراكز، والأقسام بالمحافظة، تستقبل المواطنين الراغبين فى التسجيل، وتلقى لقاح كورونا بالتنسيق مع مديرية  الصحة بكفرالشيخ منذ بداية الحملة، بحضور أمناء المراكز وأمناء التنظيم والأمانات النوعية وقيادات الحزب بالمراكز والمدن، موضحًا أن جميع الإجراءات تتم بسهولة ويسر مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من وزارة الصحة، لافتًا إلى أن الأعداد فى تزايد مستمر ووصلت إلي الذروة اليوم الأربعاء، ويتم تكثيف الإعلان عن الحملة لمساعدة أهالينا بالقرى على تلقي اللقاح. 

أشار أمين التنظيم بالمحافظة، إلى أن  الحملة التي أطلقها الحزب بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، تهدف إلى نشر الوعي وتستهدف جميع المواطنين لأخذ لقاح كورونا، للحد من انتشار الوباء من خلال نشر أكثر من نقطة تطعيم بمراكز المحافظة المختلفة، بمقار الأمانات لتخفيف الازدحام على مراكز تلقي اللقاح الرئيسية المخصصة من وزارة الصحة.

 

ويأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى ينظمها الحزب فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

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الصحة وزارة الصحة كفر الشيخ مستقبل وطن الإجراءات الاحترازية محافظة كفر الشيخ مديرية الصحة

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