العربية للتصنيع: 80% من قطارات البضائع تصنيع محلي .. فيديو

كشف اللواء إسماعيل النجدي، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل مشاركة المصنع في مؤتمر النقل الذكي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الهيئة العربية للتصنيع بشكل عام تضم 14 مصنعا، مشيرا إلى أن عمر مصنع سيماف يبلغ 65 عاما، ويعمل في مجال السكك الحديدية مترو الأنفاق، معلقا «50 قطار مترو أنفاق على الأقل بإجمالي 400 عربة خرجت من مصنع سيماف».



وأشار إلى أن نسبة مشاركة المصنع في مترو الأنفاق تصل إلى 40%، لافتا إلى أن 80% من مدخلات عربات قطارات البضائع محلية، مضيفا «العربية طالعة من سيماف».



وأوضح أن 360 مصنعا محليا يعملون مع مصنع سيماف، مؤكدا أن الهيئة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقليل فاتورة الاستيراد.



ولفت إلى أن مصانع الهيئة العربية عززت قدراتها الصناعية في المجال الطبي عقب ازمة فيروس كورونا، بالاتجاه إلى صناعة مسامير وشرائح المفاصل ، فضلا عن وجود مصنع إلكترونيات على أعلى مستوى.