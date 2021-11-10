عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة تكشف الهدف من تحديد سعر القمح قبل الزراعة

القمح
القمح

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا هاما اليوم، وهو تحديد سعر أردب القمح قبل قيام الفلاح بـ زراعته، وأن سعر القمح سيكون 820 جنيها، وهذا زيادة عن العام الماضي بـ 100 جنيه.


وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الفلاح عندما يزرع القمح، سيقلل من شراء القمح من الخارج، وكشف أن الفلاحين كانوا فى فرح اليوم بهذا القرار.


ولفت إلى أن الجميع يتابع ما يتم فى جميع دول العالم بشأن القمح، وكل دولة تعمل على الحفاظ على القمح، وذلك بسبب المشكلات العالمية فى السلع.


وأشار إلى أن بعض الدول فرضت رسم تصدير على صادراتها من القمح للاحتفاظ بأكبر قدر منه لديها.

 

مجلس الوزراء اردب القمح القمح سعر القمح شراء القمح

ترشيحاتنا

أول تعليق من سفيري لبنان في السعودية والبحرين بعد طردهما

بعد اشتعال الصراع المسلح .. ألمانيا تدعو رعاياها لمغادرة إثيوبيا فورا

أفضل الأعمال للميت بعد موته.. الإفتاء تجيب

منظمة فرنسية تحذر : لا داعي لتناول هذا النوع من لقاحات كورونا

آبل تطلق تحديثا طارئا لـ15 نموذجا من أجهزة ماك .. إليك القائمة

الطب الشرعي يرد علي تشكيك رامي صبري في تقرير وفاة شقيقه ..لاتعليق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

انتبهي للأعراض .. فيروس يضرب الأطفال بقوة ويصيب القصبات الهوائية

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

الوجبات بتتحضّر في الحمام ..ضبط 250 كيلو دواجن فاسدة بمطعم شهير بطنطا..شاهد

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

رد فعل رمضان صبحي بعد استبعاده من منتخب مصر.. مدرب بيراميدز يوضح

«نطيت من العربية».. التفاصيل الكاملة لواقعة تحرش سائق ميكروباص بفتاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

بعد حظره في مصر والعالم العربي.. ما الذي يحتويه فيلم أنجلينا جولي Eternals

النيش .. الفشخرة كلمة السر وراء ظهور أغلى قطعة في جهاز العروسة |نوستالجيا

فيديو

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

نائب تكساس يحدد شروط الانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية.. ما القصة؟ فيديو

فيديوجراف.. 3 متسولات يتعاطين الهيروين في شارع بالبراجيل

منهارة حرفيا.. فتاة توثق لحظة تحرش سائق ميكروباص التجمع بها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ