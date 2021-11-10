الحكومة تكشف الهدف من تحديد سعر القمح قبل الزراعة

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا هاما اليوم، وهو تحديد سعر أردب القمح قبل قيام الفلاح بـ زراعته، وأن سعر القمح سيكون 820 جنيها، وهذا زيادة عن العام الماضي بـ 100 جنيه.



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الفلاح عندما يزرع القمح، سيقلل من شراء القمح من الخارج، وكشف أن الفلاحين كانوا فى فرح اليوم بهذا القرار.



ولفت إلى أن الجميع يتابع ما يتم فى جميع دول العالم بشأن القمح، وكل دولة تعمل على الحفاظ على القمح، وذلك بسبب المشكلات العالمية فى السلع.



وأشار إلى أن بعض الدول فرضت رسم تصدير على صادراتها من القمح للاحتفاظ بأكبر قدر منه لديها.