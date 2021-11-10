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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجنة الفتوى بالأزهر: جواز نقل الأعضاء من الخنزير للإنسان في هذه الحالة..فيديو

الخنزير
الخنزير

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالأزهر، تفاصيل  فتوى الأزهر حول نقل الأعضاء من الخنزير للإنسان .

 

وأضاف  عطية لاشين في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"    نقل الأعضاء من الخنزير للإنسان حرام، وأن القاعدة العامة في الأزهر هي  تحريم نقل الأعضاء من الخنزير للانسان ".

 

وأكمل عطية لاشين:" وفقا لفتوى الأزهر جواز نقل الأعضاء  من الخنزير للإنسان  يكون للضرورة، والضرورة تتحقق عندما يجمع الأطباء بأن العلاج متواجد في هذا الأمر ولا يوجد دواء مباح ومتاح غير نقل العضو من الخنزير للانسان ".
 

الخنزير الانسان نقل الأعضاء اخبار التوك شو الأزهر

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