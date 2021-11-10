لجنة الفتوى بالأزهر: جواز نقل الأعضاء من الخنزير للإنسان في هذه الحالة..فيديو

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالأزهر، تفاصيل فتوى الأزهر حول نقل الأعضاء من الخنزير للإنسان .

وأضاف عطية لاشين في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" نقل الأعضاء من الخنزير للإنسان حرام، وأن القاعدة العامة في الأزهر هي تحريم نقل الأعضاء من الخنزير للانسان ".

وأكمل عطية لاشين:" وفقا لفتوى الأزهر جواز نقل الأعضاء من الخنزير للإنسان يكون للضرورة، والضرورة تتحقق عندما يجمع الأطباء بأن العلاج متواجد في هذا الأمر ولا يوجد دواء مباح ومتاح غير نقل العضو من الخنزير للانسان ".

