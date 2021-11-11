ناسا تؤجل رحلتها إلى الفضاء.. وتغيير الجدول الزمني

قال بيل نيلسون مدير إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إنها لن ترسل مهمة لرواد الفضاء إلى القمر قبل عام 2025 على أقرب تقدير، لتؤجل لمدة عام على الأقل الجدول الزمني الذي وُضع في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.



ووفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» البريطانية، قال نيلسون في مؤتمر عبر الهاتف: «في تقديرنا لن تتم مهمة أرتيميس 3 قبل عام 2025».



كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد عين نيلسون لقيادة ناسا التي تخطط لإرسال بشر إلى القمر لأول مرة منذ السبعينات.



ووافق بايدن على استمرار برنامج، يُعرف باسم أرتيميس، الذي بدأ في عهد ترمب لإرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2024، بهدف التمهيد لرحلات مأهولة أكثر طموحاً إلى كوكب المريخ في المستقبل.