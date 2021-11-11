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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ناسا تؤجل رحلتها إلى الفضاء.. وتغيير الجدول الزمني

إدارة الطيران والفضاء
إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)

قال بيل نيلسون مدير إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)  إنها لن ترسل مهمة لرواد الفضاء إلى القمر قبل عام 2025 على أقرب تقدير، لتؤجل لمدة عام على الأقل الجدول الزمني الذي وُضع في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.


ووفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» البريطانية، قال نيلسون في مؤتمر عبر الهاتف: «في تقديرنا لن تتم مهمة أرتيميس 3 قبل عام 2025».


كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد عين نيلسون لقيادة ناسا التي تخطط لإرسال بشر إلى القمر لأول مرة منذ السبعينات.


ووافق بايدن على استمرار برنامج، يُعرف باسم أرتيميس، الذي بدأ في عهد ترمب لإرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2024، بهدف التمهيد لرحلات مأهولة أكثر طموحاً إلى كوكب المريخ في المستقبل.

ناسا الطيران الفضاء زيادة التنافسية الرئيس الأميركي دونالد ترمب

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