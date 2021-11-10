برلمانية : مصر تسير على أكثر من محور في التنمية المستدامة 

أكدت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات المعلومات بدورها علي الاجتماع العاشر لمجلس إدارة مبادرة أفريقيا الذكية التابع للاتحاد الأفريقي والذى عقد افتراضيا لمناقشة استراتيجية السوق الرقمي الموحد في أفريقيا بمشاركة 25 دولة أفريقية.

قالت “محروس” في بيان لها، إن مصر تسير في أكثر من محور فيما يخص التنمية المستدامة من خلال استعدادها لإطلاق الخدمات الرقمية وتوسعها لتغطية المحافظات بمراكز التدريب للأبداع الرقمي بهدف تطلعها في دعم الابداع التكنولوجي و تطوير المهارات الرقمية لدي الشباب.

وأضافت أن تدريبهم علي أعلي مستوي سوف يكون له مردود إيجابي في مواجهة التحديات التي تواجه الخطة التنموية وذلك يتم فقا لاستراتيجية مصر من خلال عرض حلول ابتكارية قائمة علي التكنولوجيا وهذا يتناسب مع مصر الرقمية.

كما أكدت أن المبادرة الأفريقية فرصة هامة لتبادل الخبرات العلمية وتعزيز التعاون المشترك بين دول افريقيا مما يخدم المشروعات ومصالح مصر في المنطقة وأوضحت ما تقوم به مصر في كافة المجالات يعكس ريادتها في افريقيا واختتمت أن كل ما نسعي إليه مواكبة التطورات المتلاحقة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير الخدمات الرقمية للمواطنين بأفضل صورة ممكنة