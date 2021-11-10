أسامة ربيع: رفع رسوم المرور 6% فى قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الأمير الحسين بن عبد الله ولى عهد الأردن أشاد بمشروعات التطوير بهيئة قناة السويس، وأشاد بالمستوى المتميز للتريب داخل الهيئة.



وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه تم شرح كل شئ بالصور و الفيديو وتم الاستماع لـ التدريب على المحاكاة، وكيفة التعامل مع السفن، وذلك بعد تفقد مركز المحاكاة.



ولفت إلى أن ولى عهد الأردن شاهد مناورة لمحاكاة عبور السفن لقناة السويس.



وأشار إلى أن ولى عهد الأردن، استمع لكيفة التعامل مع جائحة كورونا، وكيف تمكنت القناة من التعامل مع هذه الأزمة، واستمع لـ شرح عن الإجراءات التى اتخذتها الهيئة.



وكشف أن هناك نمو فى الاقتصاد العالمي بنسبة 6%، وان القناة ستقوم برفع أسعار العبور بنسة 6%، وأن هذا القرار سيطبق بداية من شهر فبراير المقبل.



وأوضح أن الزيادة على الرسوم تصل من 400 لـ 500 مليون جنيه فى العام.

