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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يعرض تقريرًا لطفلة تعانى مرضًا نادرًا .. فيديو

جنا وائل
جنا وائل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك طفلة تدعى جنا، تعانى مشكلة صحية، وتبحث عن علاج بعد إصابتها بمرض نادر منذ عامين.


وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “ على مسئوليتى” المذاع على قناة صدي البلد، أن جنا تتمنى أن تلتحق بـ كلية الهندسة، ولكن مرضها يؤلمها.


ولفت أحمد موسى إلى أن الأطباء لا يجدون علاجا لـ مرضها، وفقدت الكثير من وزنها حتى وصل لـ 29 كيلو.


وعرض الإعلامي أحمد موسى تقريرا عن الطفلة جنا وائل، وقالت:" كنت أعانى من مشكلات فى المعدة، وكانت تتناول مشروبات ووجبات بسيطة".


ولفتت أنها بعد الانتهاء من الأكل تقوم بترجيعه فى الحال، وطالبت الجميع بـ مساعدتها وعلاجها.


كما أشارت والدة جنا وائل، إلى أنه بعد عمل تحاليل انزعج الطبيب من الأشياء التى تم ملاحظتها فى المعدة، وتم السير على أدوية، ولكن لم يجد الأطباء علاج لـ حالتها.


وأكدت والدة جنا، أنها فى حاجة لـ علاج ، وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة :" نفسى تعالج بنتى وترجع زي الأول".


وبكت والدة الطفلة على الهواء:" عايزه اصحى من الكابوس و بنتى تخف".

 


 

أحمد موسى مشكلة صحية مرض نادر صدى البلد علاج

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