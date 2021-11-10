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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل تطبيق "MY NTRA" ..فيديو

تطبيق MY NTRA
تطبيق "MY NTRA"

قال محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بجهاز تنظيم الاتصالات ،  إن تطبيق "MY NTRA" الذى سيطلقه جهاز تنظيم الاتصالات يساعد المستخدم علي تقديم الشكاوي وعلي اختيار الشبكات من حيث جودتها قبل اقتناء الشريحة الذي يريدها.

وأضاف محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن تطبيق "MY NTRA" يقدم الكثير من الخدمات للشركات و6 خدمات للأفراد منها تقديم الشكاوي ضد شركات المحمول واتخاذ القرار فيها علي الابليكيشن.

وأوضح محمد إبراهيم، أن المستهلك يمكنه الاشتراك في جميع باقات الشركات من خلال التطبيق ، مؤكدا أن التطبيق يتيح معرفة جودة الشبكات في مختلف المناطق ويرشح للمستخدم الأفضل والأقوى منها في منطقته علي مستوي أنحاء الجمهورية .

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