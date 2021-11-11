معروف يوسف: أحب طريقة لعب حسام غالي.. وهدف البنك الأهلي المربع الذهبي

أكد معروف يوسف، لاعب البنك الأهلي، إنه كان يحب طريقة لعب حسام غالي قائد الأهلي السابق في الملعب، مشيرا إلى أنه كان يرى طريقته تشبه كثيرا.

وقال معروف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "شخصية حسام غالي في الملعب كانت تعجبني كثيرا، حيث أنه كان يقود الفريق بشكل مميز".

وأكد معروف يوسف، لاعب البنك الأهلي، إنهم يسعوا هذا الموسم لتحقيق نتائج جيدة مع الفريق، مشيرا إلى أن البداية مميزة بتحقيق 6 نقاط من ثلاث مباريات.

وقال معروف : "هدفنا هذا الموسم الوجود ضمن المراكز المتقدمة، وتحقيق أحد مراكز المربع الذهبي".