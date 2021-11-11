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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويزو تروج لمسرحية "اللمبي في الجاهلية" بالبوستر الرسمي

بوستر مسرحيةاللمبي
بوستر مسرحية"اللمبي في الجاهلية"

نشرت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو" صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

و ظهر في الصورة ويزو من البوستر الرسمي لمسرحية اللمبي في الجاهلية، مما نال إععجاب متابعيها.

 

فيلم ويزو


انتهت الفنانة دينا محسن (ويزو) - نجمة فريق مسرح مصر - من تصوير مشاهدها فى فيلم تماسيح النيل ، المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.


فيلم تماسيح النيل من تأليف لؤي السيد، وبطولة كل من حمدي الميرغني، خالد الصاوي، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، كريم عفيفي،هنادي مهنا، محمد ثروت،سليمان عيد،محمد جمعة وبدرية طلبة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق.

مسرح مصر بيومي فؤاد خالد الصاوي انستجرام الفنانة مصطفى خاطر الفترة المقبلة كريم عفيفى هنادي مهنا ويزو بطولة محمد ثروت حمدي الميرغني الفنان

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