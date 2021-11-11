ويزو تروج لمسرحية "اللمبي في الجاهلية" بالبوستر الرسمي

نشرت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو" صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

و ظهر في الصورة ويزو من البوستر الرسمي لمسرحية اللمبي في الجاهلية، مما نال إععجاب متابعيها.

فيلم ويزو



انتهت الفنانة دينا محسن (ويزو) - نجمة فريق مسرح مصر - من تصوير مشاهدها فى فيلم تماسيح النيل ، المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.



فيلم تماسيح النيل من تأليف لؤي السيد، وبطولة كل من حمدي الميرغني، خالد الصاوي، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، كريم عفيفي،هنادي مهنا، محمد ثروت،سليمان عيد،محمد جمعة وبدرية طلبة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق.