حكمان بالإعدام وآخر مؤبد.. سقوط عنصر إجرامي خطر بأسيوط

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط عنصر إجرامى محكوم عليه فى ٣ جنايات أسيوط.

وردت معلومات مفادها قيام حاصل علي دبلوم مقيم دائرة مركز أسيوط مطلوب التنفيذ عليه فـي 3 جنايات على النحو التالي (قضية " قتل وإتلاف " والمحكوم عليه فيها بالإعدام - قضية " قتل عمد " والمحكوم عليه فيها بالإعدام -قضية " شروع فـي قتل " والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد )بترك محل إقامته واستئجار شقة بدائرة مركز أبنوب .

استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط أمكن ضبطه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك في إطار خطة قطاع الأمن العام الرامية لاستهداف وضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام وخاصة متعددي الأحكام.