يحيي الكومي: مدرب منتخب الأرجنتين مديرا فنيا للإسماعيلي .. وحسني عبدربه اعتذر بسبب الإعلام

-يحيي الكومي رئيس الإسماعيلي

-خوان براون مدربا لفريق الإسماعيلي

-حسني عبدربه اعتذر بسبب الاعلام

-لا مانع من رحيل باهر المحمدي للأهلي

كشف يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي خلال تصريحات تليفزيونية عن المدير الفني الجديد خوان براون الذي يقود الفريق الأول لكرة القدم بعد رحيل طلعت يوسف .

قال يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي، إن تم اختيار الأرجنتيني خوان براون ليكون مدرب الفريق الفترة المقبلة، ومعه مدرب حراس مرمي أجنبي.

وأضاف “الكومي”، فى تصريحات متلفزة ببرنامج “أوضة اللبس” مع شادي محمد المذاع على قناة “النهار”، "مدرب منتخب الارجنتين الأولمبي خوان براون يتواجد غدًا فى الإسماعيلية من أجل إنهاء كافة الأمور لتدريب الفريق".

وتابع "سيكون هناك مدرب أجنبي، بجانب أحمد العجوز ومحمد حمص فى الجهاز الفني".



وقال الكومى "الأرجنتيني خوان براون سوف يصل إلى الإسماعيلية غدا من أجل الاتفاق حول توقيع العقد لتدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة الحاسمة".



وأضاف: "الأمور صعبة داخل نادى الإسماعيلي ومواجهة الزمالك المقبلة ستكون مهمة للفريق، وسيكون هناك مدرب أحمال أجنبي مع المدير الفني".

قال يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي أن لاعب الفريق ومنتخب مصر السابق حسني عبدربه اعتذر عن العمل داخل النادي خلال الفترة المقبلة.

وأردف يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي :" حسني عبد ربه اعتذر عن الإسماعيلي بسبب الإعلام".

وأضاف:" حسني عبدربه لديه عقود فى الإعلام لذلك اعتذر عن العمل فى اللجنة الفنية".

قال يحيي الكومي رئيس النادي الإسماعيلي أن هناك صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

وأكمل رئيس نادي الإسماعيلي فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" نرفض رحيل نجوم الفريق ورحيل باهر المحمدي وسأقوم بتجديد التعاقد مع نجوم الفريق".

وكشف يحيي الكومي، رئيس نادي الإسماعيلي، أن المرحلة المقبلة ستشهد تجديد عقود اللاعبين التى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري.



وقال الكومي : "نسعى للتفاوض مع باهر المحمدي وعماد حمدى حول تجديد عقدهما وهذا دورنا وهو تحقيق الاستقرار الفني للفريق بشرط أن يطلب الجهاز الفني استمرارهما".



وأضاف: “أتمنى من الجميع مساندة نادى الإسماعيلي، ولا نمانع فى التعاون مع الأهلي بشأن انتقال باهر”.



وأكد يحيي الكومي، رئيس نادي الإسماعيلي، أن المدير الفني الأجنبي هو الأنسب لقيادة الدراويش خلال المرحلة القادمة.



وقال الكومي : "نحن نادى تابع للدولة ونرغب فى أن يتعاون جميع الأطراف معنا للعبور من هذه الأزمة الطاحنة، وسنفتح حسابات فى البنوك للتبرع للإسماعيلي".



وأضاف: "لدينا مستحقات لدى الشركة الراعية تبلغ 45 مليون جنيه نحاول الحصول عليهم من أجل أن نحل جميع