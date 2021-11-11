يحميك من الإصابة بسرطان البروستاتا.. فوائد اللب السوري



يحتوي اللب السوري على عنصر "السلينيوم " الذي يحد من الإصابة بالسرطان ومنع انتشاره، بالإضافة إلى أنه يساعد في التخلص منسموم الجسم، وتحفيز عملية التمثيل الغذائي، وذلك لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة.

كما أنه غنى بفيتامين "هـ" الذي يحد من الإصابةبسرطان القولون، والمثانة والبروستاتا.





لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الفوائد الصحية التى لا تعلمها عن تناول الاب السورى وفقا لموًقع health.





صحة العظام:

يحتوي على كمية كبيرة من المغنسيوم الذي يعتبر من العناصر الهامة لصحة العظام.





هدوء الاعصاب:

يحتوي على المغنسيوم الذي يعمل على تهدئة الأعصاب والاسترخاء، والبعد عن التوتر والعصبية.





حماية الجلد:

غنى بفيتامين "هـ" الذي يعمل على حماية الجلد والبشرة من الأشعة الفوق بنفسجية.





صحة القلب:

يساهم في الحد من الإصابة بأمراض القلب والازمات القلبية وارتفاع ضغط الدم، وذلك لاحتوائه على عنصر "التربتوفان" وهو من الأحماضالأمينية التي تساعد على إفراز "السرتونين" وهو ناقل عصبي يساعد علي التخلص من التوتر، وتهدئة الأعصاب والاسترخاء.