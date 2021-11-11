عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفلات اليوم .. تامر حسني بموسم الرياض.. وهاني شاكر وصابر الرباعي بمهرجان الموسيقى العربية

صدى البلد

يستعد عدد من نجوم الغناء لإحياء حفلاتهم الغنائية اليوم الخميس داخل وخارج مصر  ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية وموسم الرياض ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل حفل اليوم ..

هانى شاكر 

يحيي  أمير الغناء العربي هاني شاكر، حفلا غنائيا، غداً  الخميس  11 نوفمبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

 

ويغني هاني شاكر باقة من اجمل أغانيه ومنها “لسه بتسالى بحبك انا ياريتنى البوم صور مشتريكى ماتهدديش على الضحكايه بتحبيه هو أنا انسى لو سمحتو”.

جدير بالذكر أن  أمير الغناء العربي هاني شاكر كان قد قام في الأسابيع الماضيه  بالمشاركة فى أكثر من حفل خارجى  حيث شارك في حفل مهرجان بابل بدولة العراق وحفل آخر بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن عرضت قناة العربية، تقريرًا عن قرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بمنع حسن شاكوش، من الغناء نهائيًا في مصر.

وأفاد التقرير، أنه تم سحب الترخيص الخاص  بمغني المهرجانات حسن شاكوش، تمامًا ونهائيًا دون رجعة وذلك لما فعله من عمل غير أخلاقي من وجهة نظر نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ، مؤكدًا أن الفن ليس بحاجة إلى هذا النوع الغريب من الغناء.

هانى شاكر 

تامر حسنى

 

يحيى الفنان تامر حسنى، حفل غنائى غداً الخميس على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المقرر أن يقدم تامر خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التى يتفاعل معها الجمهور.

 

طرح النجم تامر حسني فيديو كليب أغنيته الجديدة "يا فرحة"، من كلماته وألحانه، وتوزيع على فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه، وطرح الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

تامر حسنى

صابر الرباعى

 

يحيى المطرب صابر الرباعي  لحفلة غدا بمدينة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

ونشر فيديو له من بروفات الحفل بدار الأوبرا عبر حسابه على تويتر وكتب:"من بروفة حفل مكتبة الأسكندرية غداً .. جاهزين .. 

كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا أطلقا فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمهداة الي روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر.

صابر الرباعى
الفنان هاني شاكر الفنان تامر حسني صابر الرباعي تامر حسني دار الاوبرا المصرية مسرح النافورة فعاليات موسم الرياض هاني شاكر نقيب الموسيقيين أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر فعاليات مهرجان الموسيقي دار الاوبرا المصري فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

ترشيحاتنا

قرار مصيري يطيح بالملياردير بيل جيتس من قائمة الأغنى في العالم

بايدن: أسعار الاستهلاك مرتفعة كثيرا في أمريكا.. والناس في حيرة

فرج همك وكربك في دقيقة.. ردد هذا الدعاء عدة مرات

شيفروليه تزود كمارو بأقوى محرك سحب طبيعي في العالم

ناسا تؤجل رحلتها إلى الفضاء.. وتغيير الجدول الزمني

كيفية إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار في البنك .. دار الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

أول ظهور لها .. زوجة قتيل الإسماعيلية تكشف سرًا في الجريمة |فيديو

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

انتبهي للأعراض .. فيروس يضرب الأطفال بقوة ويصيب القصبات الهوائية

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

فيديو

الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت.. عودة منة عرفة لزوجها

يشكك في تقرير الطب الشرعي.. رامي صبري: حق أخويا مش هيروح هدر

فيديوجراف.. لقاء الخميسي: مسلسل "حتة من القمر" أخذ الكثير من طاقتي

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ