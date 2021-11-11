تفاصيل حفلات اليوم .. تامر حسني بموسم الرياض.. وهاني شاكر وصابر الرباعي بمهرجان الموسيقى العربية

يستعد عدد من نجوم الغناء لإحياء حفلاتهم الغنائية اليوم الخميس داخل وخارج مصر ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية وموسم الرياض ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل حفل اليوم ..

هانى شاكر

يحيي أمير الغناء العربي هاني شاكر، حفلا غنائيا، غداً الخميس 11 نوفمبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

ويغني هاني شاكر باقة من اجمل أغانيه ومنها “لسه بتسالى بحبك انا ياريتنى البوم صور مشتريكى ماتهدديش على الضحكايه بتحبيه هو أنا انسى لو سمحتو”.

جدير بالذكر أن أمير الغناء العربي هاني شاكر كان قد قام في الأسابيع الماضيه بالمشاركة فى أكثر من حفل خارجى حيث شارك في حفل مهرجان بابل بدولة العراق وحفل آخر بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن عرضت قناة العربية، تقريرًا عن قرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بمنع حسن شاكوش، من الغناء نهائيًا في مصر.

وأفاد التقرير، أنه تم سحب الترخيص الخاص بمغني المهرجانات حسن شاكوش، تمامًا ونهائيًا دون رجعة وذلك لما فعله من عمل غير أخلاقي من وجهة نظر نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ، مؤكدًا أن الفن ليس بحاجة إلى هذا النوع الغريب من الغناء.

هانى شاكر

تامر حسنى

يحيى الفنان تامر حسنى، حفل غنائى غداً الخميس على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المقرر أن يقدم تامر خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التى يتفاعل معها الجمهور.

طرح النجم تامر حسني فيديو كليب أغنيته الجديدة "يا فرحة"، من كلماته وألحانه، وتوزيع على فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه، وطرح الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

تامر حسنى

صابر الرباعى

يحيى المطرب صابر الرباعي لحفلة غدا بمدينة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

ونشر فيديو له من بروفات الحفل بدار الأوبرا عبر حسابه على تويتر وكتب:"من بروفة حفل مكتبة الأسكندرية غداً .. جاهزين ..

كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا أطلقا فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمهداة الي روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر.