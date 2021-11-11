مصر تؤكد وجود توافق دولي على استمرار مفاوضات سد النهضة.. وعقوبات أممية تستهدف قياديين حوثيين بعد هجوم مأرب.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

رئيس الوزراء الفلسطيني يحث واشنطن على إعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية

عقوبات أممية على 3 قياديين حوثيين بينهم قائد الهجوم على مأرب

الرئيس الجزائري يغيب عن مؤتمر باريس حول ليبيا

العاهل الأردني ووزير الخارجية الإماراتي يبحثان تطورات المنطقة

بلينكن يأمل في أن تكون هناك فرصة لوقف الحرب في إثيوبيا

الرئيس الصيني: يجب ألا تعود منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى توتر الحرب الباردة



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن هناك توافقا دوليا على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ويثير قلق مصر والسودان، مشيرًا إلى أن "هناك لقاءات مستمرة مع الاتحاد الإفريقي للدفع تجاه العودة إلى المفاوضات".

وأضاف الوزير المصري: "الولايات المتحدة تدرك أهمية الأمن المائي لمصر وهي مستعدة لبذل كل الجهود لدعم ذلك".

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية حث الولايات المتحدة على تنفيذ تعهداتها بإعادة فتح قنصليتها بالقدس الشرقية المحتلة لأنها لا تحتاج إلى "إذن" إسرائيل، مطالباً بفرض عقوبات على المستوطنات.

وذكرت "القبس" أن لجنة الأمم المتحدة للعقوبات على اليمن، فرضت عقوبات جديدة على ثلاثة قادة من ميليشيا الحوثيين، بحسب ما أعلنت يوم الأربعاء، البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى الأمم المتحدة، في خطوة وصفتها الحكومة اليمنية بأنها ”غير كافية“.

وأشارت "الأنباء" إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حسم موقفه، وقرر عدم المشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه باريس حول ليبيا، فيما قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة إن ”رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لن يشارك في ندوة باريس حول ليبيا“، لكنه أضاف أن ”الجزائر ستكون حاضرة في ندوة باريس وتؤدي دورها كاملا غير منقوص".

وقالت "الجريدة" إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بحث مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في العاصمة الأردنية عمان أمس الأربعاء، العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.

دوليًا، نقلت "الراي" عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله إنه يأمل في أن تفضي الجهود الديبلوماسية التي يبذلها الممثل الأعلى للاتّحاد الأفريقي في منطقة القرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو إلى نتيجة لوقف الحرب في إثيوبيا.

وقالت "الوطن" إن الرئيس الصيني شي جينبينج أكد أن منطقة آسيا والمحيط الهادي يجب ألا تعود إلى التوتر الذي شهدته حقبة الحرب الباردة، وذلك قبيل اجتماع عبر الإنترنت من المتوقع أن يعقده مع الرئيس الأميركي جو بايدن قريبا ربما الأسبوع المقبل.

