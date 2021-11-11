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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاده الـ41.. أحمد الفيشاوي من السلفية لـ الشيخ جاكسون

أحمد الفيشاوى
أحمد الفيشاوى

يحتفل اليوم الفنان أحمد الفيشاوى بـ عيد ميلاده الـ 41 ، وهو نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي.

ووقف الفيشاوي أمام الكاميرا لأول مرة وكان ابن الـ 9 سنوات في عام 1989 خلال مُشاركة فيلم "المرشد"، إلى جانب والده فاروق الفيشاوي.

احمد الفيشاوى

وبدأت مسيرة أحمد الفيشاوي الفنية في بداية عام 2000، وذلك من خلال مشاركته في مسلسل "وجه القمر" مع الفنانة الراحلة "فاتن حمامة"، وبدأت شهرته الحقيقية بعد دوره المميز الذي قدمه في عام 2004 بمسلسل "عفاريت السيالة" والذي يعد أول بطولة مطلقة له رغم صغر سنه.

احمد الفيشاوى

وشارك الفيشاوي في عدد كبير من الأعمال الفنية، بدأت عام 2000  بمسلسل "وجه القمر"، مع الراحلة فاتن حمامة، وفي عام 2001 قدم دوره المميز في مسلسل حديث الصباح والمساء، ومن ثم اشترك في "شباب أون لاين، وفيلم شباب على الهوا، وشارك الفنانة نبيلة عبيد في مسلسل "العمة نور"، وفي عام 2004 حصل أحمد الفيشاوي على البطولة المطلقة الأولى في مسيرته الفنية بمسلسل "عفاريت السيالة" مع الممثل حسن حسني وعبلة كامل من تأليف أسامة انور عكاشة، وفي عام 2005 حصل على بطولة فيلم "الحاسة السابعة" مع رانيا الكردي، ومُسلسل "السات كوم و"تامر وشوقية.

احمد الفيشاوى

ولمع نجم الفيشاوي عام 2007 بعد مشاركته في فيلم "45 يوم" الذي تسبب في ضجة جماهيرية كبيرة لتقديمه دور الابن الذي يضحي بنفسه دفاعا عن ثمعة عائلته، وكما قدم الفيلم الكوميدي "ورقة شفرة"، و"واحد صفر"، ومسلسل "الجماعة"، وفيلم "678" وفيلم "تلك الأيام".

احمد الفيشاوى

وكشف الفشاوى من خلال إحدى البرامج التليفزيونية إنه توصل إلى حقيقة مطلقة تقول إن "الدين محبة والله محبة"، بعد رحلة طويلة انقلبت فيها معتقداته "كنت سلفي وبعدين إخوان وبعدين تصوفت". 

احمد الفيشاوى

واصل أحمد الفيشاوي أعماله الفنية بشكل مميز، وأبرز الأعمال التي شارك فيها في السنوات الاخيرة "خارج الخدمة، سكر مر، القرد بيتكلم، الشيخ جاكسون، أولاد رزق" وغيرها من الأعمال التي نالت استحقاق جماهيري كبير.

احمد الفيشاوى

وينتظر  الفيشاوي  عرض فيلم "ريتسا" بطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوى وعائشة بن أحمد وأمير المصرى ومريم الخشت وكارولين عزمى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسرى.

احمد الفيشاوي سمية الالفي فاروق الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى الراحل فاروق الفيشاوي

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