السكر الأبيض أبرزها.. ننشر تفاصيل ارتفاع أسعار 8 سلع عالميا

توقع تقرير السلع الغذائية العالمية الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، استمرار معدل الزيادة في أسعار 8 أصناف ”السكر الأبيض المكرر، والقمح، والذرة الصفراء، والأرز غير المقشور، وزيت النخيل، وزيت الصويا والكاكاو، والبن”، حتى ديسمبر المقبل، بينما تستمر ارتفاعات أسعار السكر الخام حتى مارس 2022.

وأظهر التقرير الذي حصل “صدى البلد ” على نسخة منه، ارتفاعا كبيرا بأسعار معظم المنتجات والمحاصيل الزراعية خلال أكتوبر الماضي مقارنة بأسعارها خلال نفس الشهر من 2020.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار السكر الأبيض المكرر خلال أكتوبر الماضي لتسجل نحو 510.33 دولار للطن في مقابل 496.03 دولار للطن خلال سبتمبر الماضي، وكذلك بمعدل سنوي بنحو 31.3%، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استنادا إلى بورصة لندن.

وزادت أسعار السكر الخام المستخرج من قصب السكر أو بنجر السكر خلال الشهر الماضي لتسجل نحو 432.55 دولار للطن مقارنة بشهر سبتمبر الماضي والذي سجلت فيه نحو 424.61 دولار، كما ارتفعت بمعدل سنوي 54.8%، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استنادا إلى بورصة شيكاغو.