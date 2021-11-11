بمشاركة 2500 طالب وطالبة.. الشباب والرياضة تختتم الأسبوع الرياضي لتلاميذ المدارس بالقليوبية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ( الإدارة العامة للتعليم العام والازهري ) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ( الإدارة المركزية للانشطة الطلابية ) مشروع الأسبوع الرياضي لتلاميذ المدارس بمحافظة القليوبية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والذي أقيم خلال الفترة من ٥ لــ ١٠ نوفمبر الجاري تحت رعاية الأستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية .



شارك خلال الأسبوع الرياضي ٢٥٠٠ من تلاميذ المدارس العام والخاص والازهري ، ومشاركة مجتمعية لمجموعة مدارس "مستقبل مصر" و"سمارت".



وشملت فعاليات اليوم الختامي ندوة عن مكافحة الفساد وتكريم المتميزين والمتفوقين رياضياً من التلاميذ المشاركين . كذلك تكريم القائمين على تنفيذ المشروع من الشباب والرياضة والتربية والتعليم ومدارس سمارت ومستقبل مصر .



وتضمن المشروع علي مدار أسبوع تنفيذ مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والتوعوية (ماراثون دراجات – أنشطة كشفية –المهرجان الترويحي لأولياء الأمور- دوري رياضي في الألعاب الجماعية لتلاميذ المدارس- مسابقات لياقة بدنية – مهرجان ترويحي لتلميذات المدارس).



شهد فعاليات اليوم الأخير وحفل الختام كلًا من : الدكتور / محمود الصبروط_ مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ، الدكتور / ياسر محمود _مدير عام التربية والتعليم ، الدكتور أحمد حسان مدير عام التعليم العام والازهري بالوزارة..



يذكر أن فعاليات المهرجان الرياضي تأتى في إطار المشروع القومي للياقة البدنية وفي ضوء اهتمام القيادة السياسية وحرص وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالشباب وتنمية روح الولاء والانتماء باقامة انشطة وبرامج ومشروعات بالاماكن التى شهدت تضحيات وبطولات لتكون بمثابة احياء وتقدير لابطال حرب اكتوبر الى جانب خلق جيل قادر علي تحقيق التنمية تماشيًا مع رؤية مصر 2030 .

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