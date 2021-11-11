عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة 2500 طالب وطالبة.. الشباب والرياضة تختتم الأسبوع الرياضي لتلاميذ المدارس بالقليوبية

اختتام الاسبوع الرياضي
اختتام الاسبوع الرياضي لتلاميذ المدارس بالقليوبية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ( الإدارة العامة للتعليم العام والازهري ) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ( الإدارة المركزية للانشطة الطلابية ) مشروع الأسبوع الرياضي لتلاميذ المدارس بمحافظة القليوبية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والذي أقيم خلال الفترة من ٥ لــ ١٠ نوفمبر الجاري تحت رعاية الأستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية .


شارك خلال الأسبوع الرياضي ٢٥٠٠ من تلاميذ المدارس العام والخاص والازهري ، ومشاركة مجتمعية لمجموعة مدارس "مستقبل مصر" و"سمارت".


وشملت فعاليات اليوم الختامي ندوة عن مكافحة الفساد وتكريم المتميزين والمتفوقين رياضياً من التلاميذ المشاركين . كذلك تكريم القائمين على تنفيذ المشروع من الشباب والرياضة والتربية والتعليم ومدارس سمارت ومستقبل مصر .

وتضمن المشروع علي مدار أسبوع تنفيذ مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والتوعوية  (ماراثون دراجات – أنشطة كشفية –المهرجان الترويحي لأولياء الأمور- دوري رياضي في الألعاب الجماعية لتلاميذ المدارس- مسابقات لياقة بدنية – مهرجان ترويحي لتلميذات المدارس).


شهد فعاليات اليوم الأخير وحفل الختام  كلًا من : الدكتور / محمود الصبروط_ مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ، الدكتور / ياسر محمود _مدير عام التربية والتعليم ، الدكتور أحمد حسان مدير عام التعليم العام والازهري بالوزارة..


يذكر أن فعاليات المهرجان الرياضي تأتى في إطار المشروع القومي للياقة البدنية وفي ضوء اهتمام القيادة السياسية وحرص وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالشباب وتنمية روح الولاء والانتماء باقامة انشطة وبرامج ومشروعات بالاماكن التى شهدت تضحيات وبطولات لتكون بمثابة احياء وتقدير لابطال حرب اكتوبر الى جانب خلق جيل قادر علي تحقيق التنمية تماشيًا مع رؤية مصر 2030 .

4
4
3
3
2
2
1
1
الشباب والرياضة الإسبوع الرياضي القليوبية وزارة الشباب والرياضة وزارة التربية والتعليم

ترشيحاتنا

قاتلة طفلتها بمعاونة زوجها: "كان بيطفي السجاير في جسمها وساعدته في تعذيبها"

صراع المراكز يشتعل داخل منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا الحاسمة

هجوم مخيف.. نجاة رجل عجوز من تمساح كبير.. فيديو

يخدم 5 محافظات..بيان عاجل من النواب بشأن إغلاق مركز السموم بالمنصورة

تجار المحمول بالجيزة يلجأون لشركات التقسيط لمواجهة الركود

6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في أكتوبر الماضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

قرار جمهوري بفصل معاون بالنيابة العامة بغير الطريق التأديبي

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

التعليم تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن تعطيل الدراسة بالمدارس.. تفاصيل

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

ألبسوا جاكيت.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الأيام القادمة | فيديو

السعودية.. إجراء جديد لخدمة زوار بيت الله الحرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب السكتة الدماغية وأعراضها قبل حدوثها بأيام

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

فيديو

هربت بالشبكة.. العريس أصيب بأزمة قلبية بعد فرار العروسة "فيديو"

اعتزال لطفي لبيب .. الفنان يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة

الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت.. عودة منة عرفة لزوجها

يشكك في تقرير الطب الشرعي.. رامي صبري: حق أخويا مش هيروح هدر

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ