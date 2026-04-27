وزيرة الثقافة تؤكد دعم مصر للسينما بافتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي حرص الدولة على دعم صناعة السينما المصرية وتعزيز مكانتها وذلك خلال كلمتها في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الـ12.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالتواجد في مدينة الإسكندرية التي وصفتها بأنها منارة ثقافية ممتدة لأكثر من ألفي عام في منطقة البحر المتوسط و دورها التاريخي في احتضان الفنون والإبداع.

وأشادت زكي بإرث المدينة الفني مستحضرة اسم الموسيقار سيد درويش الذي يمثل أحد أبرز رموز الفن المصري بإقامة حفل الافتتاح على مسرح أوبرا سيد درويش وأن الإسكندرية كانت ولا تزال بيئة حاضنة للمواهب.

كما وجهت الشكر إلى القائمين على المهرجان رئيس المهرجان محمد محمود ومدير المهرجان محمد سعدون وكذلك الكاتبة الصحفية علا الشافعي، والدكتورة مرفت أبو عوف، والدكتور محمد العدل، إلى جانب المخرج يسري نصر الله، مشيدة بجهودهم في تنظيم الحدث ودعم المواهب الشابة.

وشددت وزيرة الثقافة على إيمانها بقدرات الشباب المصري،و أن الإبداع في مصر لا ينتهي وأن الريادة المصرية في الفن السابع ستظل مستمرة بفضل الطاقات الجديدة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على التزام وزارة الثقافة بتقديم كافة أشكال الدعم لصناعة السينما، قائلة: “سنبذل كل ما في وسعنا للدفاع عن هذه الصناعة وتعزيز دورها”.