تصفيات كأس العالم .. شوط أول سلبي بين السعودية وأستراليا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول، من مباراة السعودية وأستراليا، التي تجمعهما على ملعب واسترن سيدني، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وبدأ منتخب السعودية المباراة بالتشكيل التالي:

محمد الربيعي - ناصر الدوسري - البليهي - عبد الإله العمري - سلطان الغنام - عبد الإله المالكي - - محمد كنو - سلمان الفرج - سالم الدوسري - فهد المولد - البريكان.

ويسعى منتخب السعودية بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد لتحقيق الفوز على أستراليا في مباراة اليوم، للحفاظ على صدارة المجموعة الثانية، وقطاع خطوة جديدة نحو التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وخاض منتخب السعودية 4 مباريات، حتى الآن، في المرحلة الحالية، من تصفيات كأس العالم 2022، فاز بهم جميعا.

على الجانب الآخر، يتسلح منتخب أستراليا بعاملي الأرض والجماهير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام السعودية، للحفاظ على حظوظه في الصعود لكأس العالم.

ترتيب السعودية وأستراليا:



يتصدرمنتخب السعودية المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 12 نقطة، ويحل منتخب أستراليا ثانيا بـ 9 نقاط، وعمان ثالثا بـ 6 نقاط، واليابان رابعا بنفس الرصيد، واليابان خامسا بـ 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب فيتنام جدول الترتيب بدون نقاط.