كمية كبيرة من الحشيش بالسيارة.. سقوط تاجري مخدرات بمنشأة القناطر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية من مُتجرى المواد المخدرة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة مُستأجرة قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر البانجو – ميزان حساس – مبلغ مالى) .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.