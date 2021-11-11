توظيف أموال فى تجارة المنظفات..شخص ينصب على 6 مواطنين بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ) و(5) آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المنظفات مقابل أرباح شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد وإمتنع عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم على النحو المشار إليه ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت قدرها ثلاثة ملايين جنيهاً من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها التى وعد بتوزيعها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون ردها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.