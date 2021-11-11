مواجهة العقيدة الفاسدة .. محاضرة للوافدين بمنظمة خريجي الأزهر

قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الأسبق: إن الأمة الإسلامية لا تجتمع على ضلالة، وإن الله سبحانه وتعالى ضمن لها الهداية ليوم الدين، مؤكدا على أننا أمة معصومة، محذرا من التفرق والتشدد.

جاء ذلك خلال محاضرة، بعنوان "العقيدة الصحيحة ومواجهة العقيدة الفاسدة"، ضمن فعاليات الصالون الثقافي الذي تعقده المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمقرها الرئيس، للطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات.

وأكد عميد كلية الدعوة السابق، أن الإسلام بتعاليمه السمحة يشمل جميع المذاهب التي تسير على منهج الرسول(صلى الله عليه وسلم) والصحابة في توحيد الله وطاعة أوامره واجتناب نواهيه والإيمان به وبصفاته، دون تحريف أو تعطيل.

وفي الختام، أشار إلى أن الإسلام يشجب الفرقة في الدين وينهى عن السقوط في مخالبها، مصداقا لقوله تعالى: "إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون".