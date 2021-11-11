المفوضية الأوروبية تتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بـ 5% في 2021

توقعات المفوضية الأوروبية أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 5% في 2021 و 4.3% في 2022، و2.5 % في 2023.



وبحسب المفوضية، فإن سوق العمل في منطقة اليورو يشهد تحسنا ملحوظا مع خلق 1.5 مليون وظيفة جديدة، كما أن سوق العمل سيكمل رحلة التعافي في 2022

وترى المفوضية أن ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على الإنفاق الشخصي والاستثمارات

كما توقعت أن ارتفاع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو إلى 3.2% في 2023 من 2.7% في 2020.

وفيما يخص التضخم توقعات المفوضية:

- أن يسجل التضخم في منطقة اليورو مستويات تاريخية في Q4 عند 4.1%

- أن يسجل التضخم في منطقة اليورو 2.4% في 2021

- أن يسجل التضخم في منطقة اليورو 2.2% في 2022

- أن يسجل التضخم في منطقة اليورو 1.4% في 2023

العجز الحكومي سينخفض إلى 6.6% من GDP في 2021 و 3.6% في 2022

نتوقع استمرار عدم اليقين في الأسواق بسبب الجائحة