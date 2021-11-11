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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

علاقات منة عرفة قبل الزواج وحبس شقيقيها في قضية قتل .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة "فيديو"

منة عرفة
منة عرفة

علقت الفنانة منة عرفة على عودتها لزوجها محمود المهدي بعد وقوع خلاف بينهما خلال الأيام الماضية أدى إلى انفصالهما. 

 

 

طلاق منة عرفة

عن طلاق منة عرفة كتبت الفنانة عبر خاصية ستوري على حسابها بإنستجرام: "من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أي ست لحظة الانفصال وخراب البيت، الطلاق بيتهز له عرش الرحمن". 

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وأضافت منة عرفة: "اللي حصل كشف لنا ناس كتير كانوا بيمثلوا أنهم فرحانين لينا بس الحقيقي أنهم كانوا بيمثلوا  وكانوا مستنيين أول مشكلة علشان يشمتوا في كسرتي وخراب بيتي"، ليصبح منة عرفة instagram مثار بحث كبير على محرك بحث جوجل.

وتابعت منة عرفة قائلة: "بس ربنا مش هينولها لكم، أرحمونا حرام عليكم". 

وانتهى الخلاف الذي نشب منذ يومين بين الممثلة الشابة منه عرفه وزوجها محمود المهدي، وعادت علاقتهما مرة أخرى. 

وقالت مصادر إن الخلاف بين منه عرفه ومحمود المهدي لم يكن محتدما وتدخل بعض الوسطاء للحل بين الثنائي وإنهاء المشكلة.

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عقب هذه الأزمة تصدر منة عرفة مؤشر بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان خبر انفصالها عن زوجها محمود المهدي بعد أشهر قليلة من عقد قرانهما، وأصبح البحث متركزا على منة عرفة instagram .

وأعلن الفنان الشاب محمود المهدي، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة، بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.

وكتب محمود المهدى:" تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".

وقبل إعلانه بساعات نشر صورة لـ “ بطيخة ” مكتوب عليها الزواج يا حمرا يا قرعة، وعلق قائلا فين صاحب المثل ده ". 

كانت منة عرفة، قد احتفلت بعقد قرانها على الفنان محمود المهدي، واقتصر الحفل على الأسرتين فقط.

وكتبت منة عرفة عبر حسابها بموقع انستجرام: "وكتبنا الكتاب.. في جو عائلي جدا تم عقد قراني.. الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير".

تعليق منة عرفة على خبر طلاقها

بدورها أعلنت الفنانة منه عرفه ، عن انفصالها عن محمود المهدي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”. 

وكتبت منة عرفة عبر ستوري "كل شيء قسمة ونصيب تم الانفصال وربنا يوفق الجميع".

زوج منة عرفة 

وقال محمود المهدي زوج منة عرفة عبر حسابه بالانستجرام:"الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كرجل شرقي صعيدي، في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني".

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وللمزيد حول زوج منة عرفة وقصة طلاق منة عرفة وعودتها مرة أخرى وصور منة عرفة instagram شاهد الفيديوجراف التالي: 

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