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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

منهارة حرفيا.. فتاة توثق لحظة تحرش سائق ميكروباص التجمع بها.. فيديو

لحظة التحرش بفتاة
لحظة التحرش بفتاة التجمع الخامس على يد سائق ميكروباص

سائق ميكروباص أصبح الآن متحرش التجمع .. بعد ارتكابه واقعة تحرش جنسي بطالبة تدعى رانيا سليمان أثناء قيادته ميكروباص، بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة. 

 متحرش التجمع 

الطالبة رانيا سليمان وثقت فيديو لحظة التحرش الجنسي داخل ميكروباص التجمع عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وأكدت أنها قامت بتحرير محضر بالواقعة، في قسم التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، ليصبح الحديث عن التحرش بفتاة التجمع حديث السوشيال ميديا. 

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جريمة سائق التجمع 

رانيا كتبت على إنستجرام: "أنا حرفيًا بكتب البوست ده وأنا منهارة ومكنتش متخيله أن ممكن في يوم انزل بوست زي ده مش عارفه أوصفلكم إحساس الخوف والتعب النفسي والجسدي اللي أنا فيه أنا مرضتش أنزل الفيديو عشان نفسيتي أنا كفايه إنه في تلفوني وكل مبشوفه بنهار".

التحرش بفتاة التجمع

وأضافت رانيا سليمان في حديثها عن متحرش التجمع "أنا كنت راكبة التجمع من موقف الحصري مكنش فيه غير مكانين جنب السواق وأنا ركبت وبنت جنبي وفي نص الطريق حاسة بحاجة على رجلي وأنا مش عاوزه أعمل شوشرة عشان مظلموش فتراجعت للخلف وهو مصمم برضو لحد ما قررت أطلع تليفوني وأصوره ع الأقل أخد حقي قانونا ايده كانت مش ثابتة، وكان عمال يديني في جنبي هو طبعا مش بيديني في جنبي هو عاوز يلمس أي حته وخلاص صورت اللي صورته وخوفت، الفون عند وشه ولما كله نزل قولت هنزل، لسه باخذ شنطتي لاحظ ان الكاميرا مفتوحة شد ايدي ومرضيش إن انزل يقولي خدي تعالي معايا يا تيجي معايا يا تجيبي التليفون فضلت أقاوم ونطيت من العربيه وأول ما نزلت صورته وصورت العربية".

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وتابعت: "الحمد لله إني لحقت لأنه جري، هعمل محضر وهاخد حقي قانوني وحسبي الله ونعم الوكيل انا حرفيا صوتي بقاله يومين مش طالع ومكنتش قادره ان أصوت للأسف انا مش هقول غير كل بنت تاخد حقها انا هعمل محضر وهاخد حقي ان شاء الله، لازم نحارب أن كله يخاف يأذي اي بنت متركبوش العربية دي"، في إشارة إلى ميكروباص سائق التجمع الذي أصبح شهيرًا بـ متحرش التجمع . 

واستغاثت "رانيا سليمان" بالأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لسرعة ضبط المتهم الذي تحرش بها قائلة "أنا عاوزة حقي".

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وللمزيد حول قصة سائق التجمع الشهير بـ متحرش التجمع وواقعة التحرش بفتاة التجمع رانيا سليمان واستغاثتها بالأجهزة الأمنية شاهد الفيديوجراف التالي: 

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