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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

هربت بالشبكة.. العريس أصيب بأزمة قلبية بعد فرار العروسة "فيديو"

أغرب سرقة في العالم
أغرب سرقة في العالم

عروس هربت بالشبكة قبل حفل الزفاف.. ملخص ما واجهه شابا قبل ليلة عرسه بـ 24 ساعة، حيث تعرض بسبب ذلك إلى أزمة قلبية إثر اكتشافه أن العروس خدعته وهربت بالشبكة المتمثلة في خاتم ألماس للخطوبة باهظ الثمن، كلفه جمع مبلغ ضخم من المال ليقدمه لها من أجل أن توافق على الارتباط به، ليصبح حادث العروس التي هربت بالشبكة حديث وسائل التواصل . 

أغرب زفاف 

ووفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار" عن أغرب زفاف فإن شابا يبلغ من العمر 32 عاما أرسل رسالة لموقع "ريديت " البريطاني ولم يرغب في ذكر اسمه على الرسالة، وروى ما حدث قبل زفافه بـ24 ساعة فقط وعروسه التي هربت بالشبكة.  

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الشاب أوضح أنه أصيب بأزمة قلبية قبل زفافه بـ 24 ساعة فقط، حينما وردته رسالة من العروس تخبره أنها أنهت كل شيء وستسافر إلى مكان ما بعيد برفقة أسرتها وتخبره أيضا أنها لن تتزوج منه، ليصبح هذا الخبر واحدًا من أخبار الغرائب التي وقعت هذا الأسبوع. 

 

وظن الشاب أن العروس تمازحه وأن ما أرسلته كانت محاولة منها لإضفاء نوع من الكوميديا، إلا أنه اتصل بها أكثر من مرة ولكنها أغلقت هاتفها واختفت ولم تترك وراءها طريقا واحدا يمكن للشاب الوصول إليها من خلاله، لتصبح هذه الواقعة أحد أخبار الغرائب في بريطانيا. 

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الشاب أوضح أنه اشترى لها خاتمًا باهظ الثمن، كلفه بيع نصف ميراثه من والده لأنها اشترطت أن يكون خاتم الخطوبة من الماس، ونفذ رغبتها من أجل الزواج منها إلا أنه صدمته بتلك الرسالة وأصيب بأزمة قلبية أثناء تحضيراته لحفل زفافه وانتهى كل شيء، وبعد رسالة العروس تحولت حياته لتعاسة مظلمة بعدما سرقت خاتم الخطوبة وحطمت مشاعره بمساعدة والديها.

 

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وللمزيد حول أغرب زفاف وقصة الشاب الذي تركته عروسه قبل الزفاف بـ 24 ساعة وهربت بالشبكة وسبب هروبها بمساعدة والديها شاهد الفيديوجراف التالي: 

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