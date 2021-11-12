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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"النواب" يستكمل مناقشة قانون المالية العامة الموحد.. الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد الجلسات العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة عدد من مشروعات القوانين ويستكمل مناقشة المادة (17) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.


كما أنه يستكمل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد،و الذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.

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أيمن أبو العلا: قانون المالية العامة الموحد يقضي على "حرق الموازنة"

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ننشر تقرير موازنة النواب بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد | تفاصيل

كما يهدف القانون الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

حنفى جبالى مشروعات القوانين الحكومة قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص قانون المالية العامة الموحد الموازنة العامة للدولة

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