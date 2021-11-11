عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شحن سريع وقيادة ذاتية …  فولكس فاجن تستعد للبدء في مشروع Trinity

فولكس فاجن
فولكس فاجن

 

تستعد مجموعة فولكس فاجن  الألمانية لاتخاذ أولى خطواتها الفعلية في مشروعها الجديد بتصنيع project trinity السيدان الكهربائية مع افتتاح مصنعها الجديد بـ فولفسبورج بحلول عام 2026.

 

بحسب الموقع الرسمي لـ فولكس فاجن، اسم المشروع Trinity مشتق من الكلمة اللاتينية "trinitas" وهو ما يعني الوحدة الثلاثية، تمثل Trinity ثلاثة موضوعات وأهداف أساسية، أولا منصة إلكترونية مطورة حديثًا مع أحدث البرامج والتقنيات، ثانيا تبسيط سلسلة التوريد لتكون بلا تعقيدات، ثالثا الإنتاج الذكي المتصل بشبكة كاملة تابعة للمصنع الرئيسي في فولفسبورغ.

 

يقول رالف براندشتاتر  الرئيس التنفيذي لعلامة  فولكس فاجن: "تعد Trinity نقطة التبلور الرئيسية لاستراتيجيتنا القائمة على التطور والتسارع، مشروع يمثل بالنسبة لنا كمجموعة نقطة ضوء ومنارة، سيارة أحلامنا البرمجية. ومن المتوقع أن تضع بنية السيارة المطورة حديثًا معايير قياسية مستقبلية من حيث المدى التشغيلي وسرعة الشحن والرقمنة.

 

بالإضافة إلى ذلك ، ستجعل Trinity القيادة الذاتية ممكنة للعديد من الأشخاص، بل تسعى أن تكون الشركة الرائدة في عالم المحركات الذكية القادرة على قيادة نفسها بنفسها. بحلول عام 2026 ، سيصل مشروع Trinity بالفعل إلى المستوى 2+ وسيكون جاهزًا تقنيًا للمستوى 4. 

 

تعهدت فولكس فاجن، أن تكون “ترينيتي” موفرة في أوقات الشحن وسرعة جدا، تستهلك نفس كمية الوقت للتزود بالبنزين، وعلى الرغم من أن فولكس فاجن لم تؤكد بعد رقم نطاق التشغيل، إلا أن العلامة التجارية الألمانية مصرة على أن بنيتها الجديدة ستوفر مسافات رائدة في فئتها بين الشحنات، وذلك بفضل التركيز على تقليل الوزن خاصة وأن السيارات الكهربائية معروفة بوزنها الثقيل وهي نقطة ضعف رئيسية تجعل سيارات الاحتراق أفضل.

فولكس فاجن رالف براندشتاتر Trinity السيدان الكهربائية

ترشيحاتنا

8 مدنيين وسيدتين.. تعرف على تشكيل مجلس السيادة السوداني الجديد

سلالة قاتلة من كورونا.. احتماء زعماء إسرائيل في مخبأ حصين

داخل مسجد.. السجن 5 سنوات لعامل بـ أوقاف الإسكندرية هتك عرض طفلين

حدث بيئي فريد.. زوجين من عروس البحر يتألقا بمنطقة مجاويش بالغردقة

أحمد مجدي: البعض اعتقد تكرار الأهلي للفوز 6-1 في القمة 123 ..فيديو

على باب الطيارة.. سائق أمين يعيد حقيبة سائح قبل سفره من الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة.. الزمالك مهدد بـ خصم 6 نقاط من رصيده فى الدوري المصري

بيبي بوشهري.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر الكويتية بسبب فيديو فاضح.. شاهد

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

أبرزها تقديم الدعم المالي| 24 إجراء في قانون مواجهة الأوبئة الجديد

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

دماء مع شهر العسل.. قصة قتل عروس في ظروف غامضة.. الزوج متهم

خرج عن اللياقة.. رابطة النقاد الرياضيين توجه رسالة حادة لحسام حسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم حبيبة تشارك زوجها حفلة تعذيب طفلتها حتى الموت وتلقي جثتها في الشارع

وداعا ذوات "الثلاث عجلات".. أسعار ومواصفات « ميني فان» بديل التوك توك

الزيارات العائلية يوم الجمعة طقس جميل اختفى بفعل الزمن | نوستالجيا 

أسباب السكتة الدماغية وأعراضها قبل حدوثها بأيام

فيديو

أين أشيائي.. أزمة انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى تصل إلي قسم الشرطة

"بينا عاليابان".. طوكيو تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار ينفقها كيف يشاء

علاقة القاتل بشقيق الضحية.. أرملة قتيل الإسماعيلية تكشف سرا في الجريمة "فيديو"

الأحلام الوهمية تتحقق بكارنيه "مضروب".. القبض على طبيبة نساء وتوليد مزيفة بسوهاج

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ