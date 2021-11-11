شحن سريع وقيادة ذاتية …  فولكس فاجن تستعد للبدء في مشروع Trinity

تستعد مجموعة فولكس فاجن الألمانية لاتخاذ أولى خطواتها الفعلية في مشروعها الجديد بتصنيع project trinity السيدان الكهربائية مع افتتاح مصنعها الجديد بـ فولفسبورج بحلول عام 2026.

بحسب الموقع الرسمي لـ فولكس فاجن، اسم المشروع Trinity مشتق من الكلمة اللاتينية "trinitas" وهو ما يعني الوحدة الثلاثية، تمثل Trinity ثلاثة موضوعات وأهداف أساسية، أولا منصة إلكترونية مطورة حديثًا مع أحدث البرامج والتقنيات، ثانيا تبسيط سلسلة التوريد لتكون بلا تعقيدات، ثالثا الإنتاج الذكي المتصل بشبكة كاملة تابعة للمصنع الرئيسي في فولفسبورغ.

يقول رالف براندشتاتر الرئيس التنفيذي لعلامة فولكس فاجن: "تعد Trinity نقطة التبلور الرئيسية لاستراتيجيتنا القائمة على التطور والتسارع، مشروع يمثل بالنسبة لنا كمجموعة نقطة ضوء ومنارة، سيارة أحلامنا البرمجية. ومن المتوقع أن تضع بنية السيارة المطورة حديثًا معايير قياسية مستقبلية من حيث المدى التشغيلي وسرعة الشحن والرقمنة.

بالإضافة إلى ذلك ، ستجعل Trinity القيادة الذاتية ممكنة للعديد من الأشخاص، بل تسعى أن تكون الشركة الرائدة في عالم المحركات الذكية القادرة على قيادة نفسها بنفسها. بحلول عام 2026 ، سيصل مشروع Trinity بالفعل إلى المستوى 2+ وسيكون جاهزًا تقنيًا للمستوى 4.

تعهدت فولكس فاجن، أن تكون “ترينيتي” موفرة في أوقات الشحن وسرعة جدا، تستهلك نفس كمية الوقت للتزود بالبنزين، وعلى الرغم من أن فولكس فاجن لم تؤكد بعد رقم نطاق التشغيل، إلا أن العلامة التجارية الألمانية مصرة على أن بنيتها الجديدة ستوفر مسافات رائدة في فئتها بين الشحنات، وذلك بفضل التركيز على تقليل الوزن خاصة وأن السيارات الكهربائية معروفة بوزنها الثقيل وهي نقطة ضعف رئيسية تجعل سيارات الاحتراق أفضل.