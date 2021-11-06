لقطات تجسسية تكشف عن فولكس فاجن ID باز 2024 .. صور

تواصل شركة فولكس فاجن من تعزيز تواجدها داخل أسواق السيارات العالمية، وذلك عبر باقة من الإصدارات القوية والتي تتنوع بين فئات مختلفة، ولكن يبدو أن عدسات التصوير التجسسية استطاعت أن ترصد لقطات جديدة للنسخة ID باز 2024، بعد أن ظهرت خلال شهر يونيو ويوليو الماضيين.

لقطات تجسسية تكشف عن فولكس فاجن ID باز 2024

وتعتبر النسخة فولكس فاجن ID باز 2024 واحدة من الإصدارت غير المعلنة، والتي تنتمي إلى فئة الشاحنات الصغيرة، حيث تتميز بتصميم خارجي عصري للغاية يتناسب مع المتطلبات التكنولوجية الخاصة بعالم السيارات، فظهرت السيارة بعدد ثنائي الأبواب من الناحية الأمامية، مع أبواب جانبية جر.

وترتكز النسخة فولكس فاجن ID باز 2024 على جنوط ريضاية مروحية الشكل تجمع بين اللون الأسود من المنتصف والفضي على الحواف الخاصة بالجنط المعدني، بينما تظهر السيارة هذه المرة خالية من المتويهات الكثيرة، فمن الممكن ان نشاهد المصابيح الأمامية والتي تتسم بالشراسة مع لمسة إنسيابية بالناحية الأمامية، مع شبكات هوائية تتخذ تصميم قرص العسل بالصادم.

كما امتلكت السيارة فولكس فاجن ID باز 2024 ناحية خلفية هادئة من التفاصيل الكثيرة، أما عن مقصورة القيادة فظهرت من الداخل شاشة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة يبلغ قياسها 10 بوصة، بالإضافة إلى لوحة عرض البيانات والتي تساعد قائد المركبة على الكثير من التحديات، ومجموعة أدوات رقمية أصغر من النسخة ID، إلى جانب مستشعرات حركة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

وتشير بعض التوقعات حول حصول هذه النسخة على محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 201 حصانا، مع بطاريات تتراوح سعتها بين 48 كيلوواط في الساعة إلى 111 كيلو واط في الساعة، بالإضافة إلى طراز آخر مدعوم بمحرك مزدوج كهربائي الأداء أيضا يستطيع أن يولد قوة قدرها 365 حصانا.