عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب ليست بالرصاص.. آبي أحمد يتهم أعداء إثيوبيا بنشر شائعات كاذبة

رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي

اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعداء بلاده بنشر الأخبار الكاذبة، وذلك في حديثه عن الحرب مع جبهة تحرير تيجراي.

 

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أثناء مشاركته اليوم الخميس في منتدى حواري في أديس أبابا، إن "الاختبار الحقيقي لحربنا التي نخوضها ليست بالرصاص الحي، وإنما هي الشائعات الكاذبة التي يقوم بها العدو".

تصريحات مهمة لـ إثيوبيا بشأن موعد إنتاج الكهرباء من سد النهضة

زلزال القرن الأفريقي.. هل تكتب حرب تيجراي نهاية آبي أحمد قريبا؟.. ديكتاتور إثيوبيا غرق في فخ «عملية الأسبوعين».. وحكومته محاصرة بين المعارضة المسلحة والعقوبات الدولية

ودعا آبي أحمد المواطنين إلى عدم السماح للأعداء بتضليلهم والحصول على معلومات تنشر سوء فهم بشأن الوضع داخل بلده.

 

وحمل أبي أحمد قوات جبهة تحرير تيجراي، المسؤولية عن "نشر الأكاذيب والدعاية الكاذبة"، قائلًا إن الحكومة "ليس لديها حقا أخلاقيا" لممارسة مثل هذه الأنشطة.

 

ولفت: "نقدم الكثير من التضحيات كي تتمكن إثيوبيا من التغلب على جميع التحديات وتكون قوية وتعلم الآخرين قصة انتصارها".

 

يأتي ذلك مع تصاعد الأزمة في إثيوبيا وزحف جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش تحرير أورومو نحو العاصمة أديس أبابا.

 

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، اليوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن غياب الأمن في أديس أبابا، مؤكدا أنها غير صحيحة ومضللة.

 

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قال مفتي في مؤتمر صحفي بأديس أبابا اليوم الخميس، إن بلاده تواجه "هجوم إعلامي ودولي ضخم يتضمن تضليلا بشأن حقائق الأوضاع خاصة الأمنية في إثيوبيا"، على حد قوله.

 

وزعم أن الجيش الإثيوبي لا يمكنه استهداف المواطنين من الأطفال وكبار السن الدين تدفع بهم جبهة تيجراي إلى جبهات القتال.

 

ولفت مفتي إلى أن بلاده أبلغت المبعوث الإفريقي بشروطها لقبول المفاوضات، موضحا أنها تتمثل في الاعتراف بالحكومة الاتحادية المنتخبة وانسحاب مسلحي جبهة تيغراي من المناطق التي توغلت فيها.

 

وأضاف أن حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد تشترط أيضا التوقف عن العمليات الاستفزازية، واستهداف المدنيين فضلا عن وجود حسن نية لدى الطرف الآخر.

 

وكانت جبهة تحرير تيجراي، أعلنت أمس الأربعاء، تحقيق انتصارات كبيرة في عدة جبهات بجميع أنحاء البلاد، لكن الجيش الإثيوبي زعم أنه حاصر مقاتلي الجبهة في المناطق التي توغلوا فيها.

 

وأعلن قائد جيش تحرير أورومو، جال مارو، الاثنين، أن قواته على بعد 40 كلم من أديس أبابا؛ مؤكدا أن الحرب في إثيوبيا ستنتهي "قريبا جدا" بتحقيق القوات المتحالفة النصر على آبي أحمد.

 

ومع اقتراب سقوط العاصمة أديس أبابا في أيدي جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش تحرير أورومو، كشفت سلسلة من تحقيقات أجرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن ارتكاب "جرائم حرب" من قبل قوات من أبي احمد وجيش إريتريا في إقليم تيجراي.

وتعهد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الأسبوع الماضي، بدفن أعداء حكومته 'بدماء الشعب الإثيوبي" في خطاب ملتهب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب الأهلية الدامية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم تيجراي شمال البلاد.

ودعا آبي أحمد المواطنين الإثيوبيين إلى حمل السلاح لمحاربة جبهة تحرير شعب تيجراي التي باتت علي أعتاب أديس أبابا.

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اثيوبيا أزمة تيجراي تيجراي

ترشيحاتنا

بالعمود الفقري.. عرض جانبي جديد للقاح "جونسون"

عاشت إحساسها الآن.. قصة أغنية قدمتها دنيا سمير غانم عن الموت قبل رحيل والديها

مساعد وزير الخارجية يُسلم مُستحقات مالية لورثة أحد المواطنين المتوفين في الخارج

نقابة الصحفيين تحصل على عضويات جديدة بنادي طلعت حرب الرياضي

مرآة المجتمع.. الناقدة دعاء حلمي توضح علاقة الفن بانتشار الجرائم |فيديو

هل يمكن للأطفال تناول مشروبات الطاقة؟ وما هي البدائل ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرزها تقديم الدعم المالي| 24 إجراء في قانون مواجهة الأوبئة الجديد

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

"قطاع الأعمال": المالية وافقت على دعم يصل لـ50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية

مينفعش أقوله متغنيش.. هاني شاكر يكشف مصير محمد رمضان بعد خلع ملابسه

قرار جمهوري بفصل معاون بالنيابة العامة بغير الطريق التأديبي

الأرصاد تحذر من موجة أمطار جديدة | تفاصيل طقس الـ72 ساعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا ذوات "الثلاث عجلات".. أسعار ومواصفات « ميني فان» بديل التوك توك

الزيارات العائلية يوم الجمعة طقس جميل اختفى بفعل الزمن | نوستالجيا 

أسباب السكتة الدماغية وأعراضها قبل حدوثها بأيام

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

فيديو

علاقة القاتل بشقيق الضحية.. أرملة قتيل الإسماعيلية تكشف سرا في الجريمة "فيديو"

الأحلام الوهمية تتحقق بكارنيه "مضروب".. القبض على طبيبة نساء وتوليد مزيفة بسوهاج

فيديو جراف.. مواطن يهدد المسئولين في بورسعيد بإنهاء حياته.. ما قصته

فيديو جراف.. بعد ربع قرن لماذا خلعت سهير رمزي الحجاب؟

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ