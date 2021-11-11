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رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج الدفعة العاشرة من القيادات الأكاديمية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج القيادات الأكاديمية

شهد  الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور علاء جانب، مستشار جامعة الأزهر للأنشطة الطلابية، تخريج الدورة التدريبية العاشرة المنعقدة بمقر مركز الأزهر للتدريب والتطوير، والمعتمدة من جامعة كامبردج للقيادات الأكاديمية بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ لصقل مهاراتهم في مختلف المجالات. 
   

وخلال احتفالية تخريج الدفعة العاشرة تحدث رئيس جامعة الأزهر مع المتدربين، مشيرًا إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حريصة كل الحرص على تنمية مهارات ورفع قدرات منسوبي الجامعة في مختلف التخصصات في مجالات: التخطيط الإستراتيجي، وإدارة الأزمات، وتنمية مهارات القيادة والتواصل الفعال. 
    
وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الهدف من عقد هذه الدورات التدريبية هو إعداد وتجهيز كوادر بشرية تكون قادرة على القيادة؛ إيمانًا بأن  شباب اليوم هم رجال الغد وقادة المستقبل.
    

كان في استقبال رئيس جامعة الأزهر الدكتور شريف صلاح، مدير مركز الأزهر للتدريب والتطوير، والدكتور أحمد عرابي، نائب مدير المركز، والدكتور سمير مسعود، المدرب المعتمد من كامبردج.
   

جدير بالذكر أن مركز الأزهر للتدريب والتطوير قام بعقد عديد من الدورات التدريبية  بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، إضافة لعقد دورات  لأعضاء هيئة التدريس بقطاع كليات: الطب البشري، وطب الأسنان.
  
وفي الختام قام رئيس الجامعة بتوزيع الشهادات على القيادات الأكاديمية، وحرصت القيادات الأكاديمية على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة ونوابه، موجهين الشكر والتقدير على هذه الدورة التدريبية التي أفادوا منها إفادة عظيمة.

جامعة الأزهر مركز الأزهر للتدريب جامعة كامبردج المتدربين تنمية مهارات القيادة

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