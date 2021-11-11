بالأسماء.. تخرج المجموعة 35 بأكاديمية الأوقاف الدولية

أعلنت وزارة الأوقاف تخرج المجموعة الخامسة والثلاثين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم: ( 20 ) خريجًا ، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى 707 خريج.

يأتي ذلك مع الالتزام الكامل بكافة إجراءات الوقاية الصحية طوال مدة تواجد المتدرب بالأكاديمية ، من التعقيم والتطهير المستمر ، وارتداء الكمامة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي .

الخريجون الجدد

1. مصطفى هاشم السيد هاشم سوهاج إمام وخطيب

2. السيد علي سليمان الدقهلية إمام وخطيب

3. عمر عبدالحكيم ابراهيم عبدالرحمن الدقهلية إمام وخطيب

4. عبدالله شعبان محمد الدقهلية إمام وخطيب

5. رضا سعد محمد عطية البحيرة إمام وخطيب

6. حازم بكر حسن درباله الغربية إمام وخطيب

7. أحمد سعيد سعد البحيرة إمام وخطيب

8. معاذ محمد عبدالعظيم الشرقية إمام وخطيب

9. بليغ المتولي أحمد محمد الدقهلية إمام وخطيب

10. علاء عبدالحليم دسوقي البحيرة إمام وخطيب

11. ياسر محمد محمد حسين الشرقية إمام وخطيب

12. عمر صبحي أبو عجوة السويس إمام وخطيب

13. محمد حمدي محمود بني سويف إمام وخطيب

14. أميرة سلطان توفيق منطقة هيئة أوقاف المنيا إداري

15. عصام حسن مصيلحي هيئة الأوقاف المصرية إداري

16. محمد ناجي محمد علي جنوب سيناء إداري

17. محمد صلاح رشاد محمد المنيا إداري

18. محمد محمد مسعد شنشن دمياط إداري

19. شروق عبدالرحيم عبدالرحيم فرج الغربية إداري

20. طاهر محمد عيد علي حميدة البحيرة إداري.

سكن ومودة

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، في إطار سلسلة المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تطلقها الوزارة، بدء الدورة الأولى من مبادرة سكن ومودة يومي السبت والأحد 13 و 14 نوفمبر الجاري بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر؛ لإعداد المدربات بمبادرة "سكن ومودة" من الواعظات المعتمدات ، وذلك لعدد ( 84 ) واعظة.

ويحاضر في هذه الدورة كل من:

اليوم الأول : السبت 13/ 11/ 2021م

- الدكتور حسام موافي أستاذ أمراض الباطنة كلية الطب جامعة القاهرة.

- الدكتور هاني تمام الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر الشريف.

اليوم الثاني : الأحد 14/ 11/ 2021م

- الدكتور محمد نبيل السمالوطي العميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر.

- الدكتورة مها محمد فريد عقل العميد السابق لكلية طب الأزهر بنات.

- الدكتور عبد الله النجار الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية.

أحوال الفرج والشدة

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور، أيمن مختار محافظ الدقهلية، صلاة الجمعة غداً، بعنوان "أحوال الفرج والشدة"، وذلك بمسجد التقوى بعزبة حسين فهمي التابعة لقرية ديو الوسطى مركز السنبلاوين، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى

وتبلغ مساحة مسجد التقوى الجديد والمقرر افتتاحه غداً، 1200 متر بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه.

كما أعلنت وزارة الأوقاف ترجمة خطبة الجمعة 12 نوفمبر بعنوان "أحوال الفرج والشدة" إلى تسع عشرة لغة أجنبية ، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

وقالت الوزارة إن هذا يأتي في في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه الدين وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء الإيمان بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصاً على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وأوضحت الوزراة أن هذه الخطوة تأتي في ضوء ما تقرر من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.