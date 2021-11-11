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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكافحة الأوبئة حول العالم.. بيان هام من ماكرون بشأن جائحة كورونا

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمته بمنتدى باريس للسلام، علينا توسيع التبرع بجرعات لقاح كورونا للدول المحتاجة والفقيرة.

وجاءت كلمة ماكرون تزامنا مع دخول فرنسا الموجه الخامسة من جائحة كورونا، وقال "علينا تعزيز الأنظمة الصحية للدول الفقيرة".

وتابع: "علينا تسريع مكافحة الأوبئة حول العالم".

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وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الأربعاء، إن فرنسا في بداية موجة خامسة من وباء فيروس كورونا.

وقال فيران على تلفزيون TF1، "العديد من الدول المجاورة دخلت بالفعل الموجة الخامسة من وباء فيروس كورونا، ما نشهده في فرنسا يبدو بوضوح بداية موجة خامسة"، مضيفًا أن انتشار الفيروس يتسارع.

وسجلت فرنسا 11883 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، اليوم الأربعاء. وهو ثاني يوم على التوالي يتخطى فيه عدد الحالات حاجز 10000 إصابة.

وشهدت الحالات الجديدة زيادات مضاعفة في النسبة المئوية أسبوعًا بعد أسبوع منذ منتصف أكتوبر تقريبًا.

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