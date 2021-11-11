ضبط مدير مصنع للمنتجات الجلدية لإدارته بدون ترخيص وحيازة خامات مجهولة المصدر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط “المسئول عن مصنع مصنوعات جلدية ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة” لإدارته المصنع بدون ترخيص و حيازته كميات كبيرة من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر "مقلدة" وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها غاشا بذلك جمهور المستهلكين ، كما عثر بداخل المصنع المشار إليه على (3180 قطعة مصنوعات جلدية مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها – 2650 إستيكر).



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.