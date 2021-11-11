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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة الحكام تشكو سيد عبدالحفيظ.. والزمالك يدرس ايقاف التعامل مع القلعة الحمراء ..تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام ينتظر العودة من تونس، لتجهيز مذكرة سيقدمها إلى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، وذلك بسبب تصريحاته لأحد البرامج  التليفزيونية،  والذي تحدث فيها عن التحكيم المصري".


وأوضح شبانة في تصريحات لبرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC، أن عصام عبدالفتاح طلب من بعض أعضاء لجنة الحكام نسخة من الحوار الخاص بسيد عبدالحفيظ،  لإرفاقة بالمذكرة بعد الاستماع إليه، خاصة أن عصام يتواجد تونس حاليا.


وواصل شبانة: "يعود سبب تفكير عصام عبدالفتاح بتقديم مذكرة ضد عبدالحفيظ، لأنه يرى أن سيد قد قام بالسخريه من تصريحات الحكم محمد عادل،  بسبب لفظ الاحتواء، وتضمنت تصريحاته على السخرية من منظومة التحكيم".


كما أوضح شبانة أن اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك تُجهز لإرسال خطاب رسمي إلى النادي الأهلي لشكوى تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.


وختم: "مسئولو الزمالك حالة من الغضب بسبب تصريحات سيد عبد الحفيظ في أحد البرامج بالأمس والتي تضمنت سخرية من الزمالك بصورة كبيرة، واللجنة المؤقتة ستهدد بشكل واضح في خطابها للخطيب أنه حال تكرار الأمر سيتم وقف التعامل مع الناديين بشكل كامل".

اللجنة الثلاثية اتحاد الكرة الزمالك الأهلى سيد عبدالحفيظ أحمد مجاهد

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