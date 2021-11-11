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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يطالب بتدخل وزارة الرياضة في قضية غرامات شيكابالا

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قررت إحالة ملف محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق إلى وزير الرياضة، وحساب المسئول عن ما حدث في أزمة غرامات اللاعب.


وأوضح شبانة خلال تقديم برنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: "طلبت اللجنة من وزير الرياضة بالتحقيق في الأمر خاصة وأن اللاعب كان عقده 1000 جنيه فقط في الموسم وكان يتم الخصم منه لدفع المستحقات لنادي سبورتنج لشبونة قبل أن يتفاجىء الجميع بأن النادي البرتغالي لم يحصل على المستحقات من الأساس".


وواصل شبانة: "تسبب التأخر في دفع المستحقات منذ 2016 وحتى الآن ، فلو دفع الزمالك مبلغ 510 الف دولار منذ 5 سنوات لأنتهت الأزمة، لكن الزمالك تكبد 10% فوائد خلال تلك الفترة ليصبح المبلغ 810 الف دولار، ثم 400 الف دولار غرامة ليصبح المبلغ مليون و210 الف دولار أي أن الزمالك تكبد 700 الف دولار غرامات تأخير بدون وجه حق أي ما يعادل 11 مليون جنيه".

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