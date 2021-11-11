صحفي مغربي: بن شرقي سيرحل عن الزمالك ويرفض الأهلي

أكد عمر الشرايبي، صحفي مغربي، أن أشرف بن شرقي أثار لغطا كبيرا فى الفترة الماضية بالدوري المصري بسبب أزمة تجديد عقده مع نادى الزمالك.



وقال الشرايبي فى تصريحات "البريمو"، مع الإعلامى إسلام صادق المذاع على قناة "ten": "أشرف بن شرقي يمتلك العديد من العروض خلال الفترة الحالية فهو لاعب كبير ويملك إمكانات فنية مميزة، وهو يركز حاليا مع المنتخب المغربي".



وأضاف: "كل المؤشرات تقول بأن بن شرقي سيرحل عن نادى الزمالك، بسبب أزمة بند الشرط الجزائي، وقام بتغيير وكيل أعماله ويريد خوض تجربة أخري".



صحفي مغربي: بن شرقي يرفض الانتقال للأهلي.. ولديه عروض خليجية مغرية



أكد عمر الشرايبي، صحفي مغربي، أن أشرف بن شرقي يملك عرضين من بيراميدز والنادى الأهلب ولكنه يفضل عدم الانتقال للمارد الأحمر بسبب جماهير نادى الزمالك.



وقال الشرايبي فى تصريحات "البريمو"، مع الإعلامى إسلام صادق المذاع على قناة "ten": "بن شرقي يرفض الانتقال إلى الأهلي بسبب ارتباطه الشديد مع جماهير نادى الزمالك، ولكنه يملك عرضا آخر كبيرا، وعلاقته مع القلعة البيضاء انتهت نهائيا".



وأضاف: "بن شرقي مطلوب فى أندية خليجية كبيرة بعد تألقه مع نادى الزمالك خلال المواسم الماضية، وننتظر الجلسة الأخيرة مع مسؤولي القلعة البيضاء".